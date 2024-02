Κόσμος

Αλεξέι Ναβάλνι: Εκατοντάδες συλλήψεις σε εκδηλώσεις στη μνήμη του (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εκατοντάδες συγκεντρωμένους πολίτες συνέλαβαν οι Αρχές τις Ρωσίας. Απομακρύνθηκαν επίσης λουλούδια και κεριά που είχαν αφήσει περαστικοί

-

Περισσότεροι από 110 άνθρωποι συνελήφθησαν στη Ρωσία, σε εκδηλώσεις στη μνήμη του Αλεξέι Ναβάλνι, σύμφωνα με την οργάνωση προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων OVD-Info.

Ο 47χρονος πρώην δικηγόρος πέθανε την Παρασκευή στη σωφρονιστική αποικία «Πολικός Λύκος», όπου εξέτιε ποινή κάθειρξης 30 ετών.

Η OVD-Info, που καταγράφει τις διαδηλώσεις στη Ρωσία, ανέφερε ότι περισσότεροι από 110 άνθρωποι σε 13 πόλεις είχαν τεθεί υπό κράτηση καθώς συμμετείχαν σε αυθόρμητες συγκεντρώσεις, μέχρι τις 09.36 (ώρα Ελλάδας) του Σαββάτου. Τουλάχιστον οι 69 από αυτούς συνελήφθησαν στην Αγία Πετρούπολη. Άλλοι 15 συνελήφθησαν το μεσημέρι σε μια συγκέντρωση στη Μόσχα, σύμφωνα με το ανεξάρτητο μέσο ενημέρωσης Sota.

«Σε κάθε αστυνομικό τμήμα ενδέχεται να υπάρχουν περισσότεροι κρατούμενοι από αυτούς που αναφέρονται στις δημοσιευμένες λίστες. Δημοσιοποιούμε μόνο τα ονόματα των ανθρώπων για τους οποίους έχουν αξιόπιστες πηγές και μπορούμε να ανακοινώσουμε τα ονόματά τους», πρόσθεσε.

Το πρακτορείο Reuters δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει αυτόν τον απολογισμό.

Τα εκατοντάδες λουλούδια και κεριά που είχαν αφήσει περαστικοί στη Μόσχα την Παρασκευή στη μνήμη του Ναβάλνι απομακρύνθηκαν τη νύχτα, μέσα σε μαύρες σακούλες. Όμως αρκετές δεκάδες τριαντάφυλλα και γαρίφαλα παρέμεναν πάνω στο απαλό χιόνι, στο μνημείο των θυμάτων της σοβιετικής καταπίεσης, στη σκιά της πρώην έδρας της KGB, στην Πλατεία Λουμπιάνκα. Πολλοί Ρώσοι μίλησαν για την απόγνωσή τους, άλλοι όμως εμφανίστηκαν απαθείς για τον θάνατο του Ναβάλνι.

Ο Βλαντίμιρ Νικίτιν, 36 ετών, άφησε ένα γαρίφαλο ενώ αστυνομικοί παρακολουθούσαν. Όταν το πρακτορείο Reuters του ζήτησε συνέντευξη, προτίμησε να μιλήσει σε μια υπόγεια διάβαση, φοβούμενος μήπως συλληφθεί. «Ο θάνατος του Ναβάλνι είναι τρομερός. Συνετρίβησαν οι ελπίδες», είπε ο Νικίτιν. «Ήταν ένας πολύ σοβαρός, ένας γενναίος άνδρας και τώρα δεν είναι πια μαζί μας. Έλεγε την αλήθεια και αυτό ήταν πολύ επικίνδυνο επειδή σε κάποιους ανθρώπους δεν αρέσει η αλήθεια», πρόσθεσε.

Οι ηγέτες της Δύσης, συμπεριλαμβανομένου και του προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, επέρριψαν ευθύνες στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ είπε ότι οι αντιδράσεις των Δυτικών ηγετών είναι απαράδεκτες και «απολύτως ακραίες».

Οι υποστηρικτές του Ναβάλνι τον θεωρούσαν ως τον Ρώσο Νέλσον Μαντέλα, που κάποτε θα μπορούσε να αφεθεί ελεύθερος και να κυβερνήσει τη χώρα. Η εκπρόσωπός του, η Κίρα Γιάρμις, που χθες δήλωνε ότι «δεν υπάρχει σχεδόν καμία ελπίδα» να είναι ζωντανός, επιβεβαίωσε μόλις σήμερα τον θάνατό του και ζήτησε η σορός του να παραδοθεί αμέσως στην οικογένειά του.

Η σύζυγος του Ναβάλνι, η Γιούλια, κατηγόρησε τον Πούτιν για τον θάνατο του συζύγου της και είπε ότι ο κόσμος θα πρέπει να ενωθεί ενάντια στο «φρικτό καθεστώς» της Μόσχας. Ορισμένοι Ρώσοι όμως απορρίπτουν αυτήν την άποψη και επικαλούνται μια δημοσκόπηση που δείχνει ότι οι περισσότεροι πολίτες τον αποδοκίμαζαν και ότι ο Πούτιν είναι πολύ πιο δημοφιλής.

«Ο θάνατος του Ναβάλνι ωφελεί τους αντιπάλους του Πούτιν», σχολίασε ο Σεργκέι Μαρκόφ, πρώην σύμβουλος του Κρεμλίνου. «Θα τον χρησιμοποιήσουν για να υπονομεύσουν τη νομιμότητα των προεδρικών εκλογών στη Ρωσία, για να μην αναγνωρίσουν τον Πούτιν ως νόμιμο πρόεδρο. Προσπαθούν να παρουσιάσουν τον Πούτιν όχι ως τον πρόεδρο μιας εχθρικής χώρας αλλά σαν εγκληματία με τον οποίο δεν πρέπει κανείς να συναλλάσσεται», είπε.

Στο «Πατρίκι», το επίκεντρο της νυχτερινής ζωής της Μόσχας, πολλοί νεαροί Ρώσοι διασκέδαζαν το βράδυ της Παρασκευής και δεν υπήρχε κάποια ένδειξη θλίψης για τον θάνατο του Ναβάλνι. «Είναι φυσικά λυπηρό όταν πεθαίνει κάποιος», είπε η Όλγκα Καζάκοβα στο πρακτορείο Reuters. «Αλλά εσείς στη Δύση τον παρουσιάζατε σαν κάποιον που δεν ήταν. Η Δύση δεν είναι φίλη μας – πολεμάτε εναντίον μας στην Ουκρανία», πρόσθεσε.

Στη γέφυρα πίσω από το Κρεμλίνο, όπου δολοφονήθηκε στις 27 Φεβρουαρίου 2015 ο ηγέτης της αντιπολίτευσης Μπόρις Νεμτσόφ, απομακρύνθηκαν επίσης τα λουλούδια. Απέμεινε μόνο ένα αυτοσχέδιο βάζο με λευκά και κόκκινα γαρίφαλα, και ένα μικρό χαρτάκι που έγραφε: «Ο Μπόρις Νεμτσόφ πυροβολήθηκε στην πλάτη και δολοφονήθηκε εδώ».

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη: Αυτοκίνητο έπεσε στη θάλασσα – νεκρός ο οδηγός

Τραμπ: Πρόστιμο εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων για οικονομική απάτη

Οικογένεια “παλαιοχριστιανών” - Καλαϊτζιδάκης: Δεν υποχρεούμαστε να πάμε τα παιδιά μας στο σχολείο