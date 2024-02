Αθλητικά

Κύπελλο Μπάσκετ: Ο Παναθηναϊκός “παραμέρισε” τον Άρη και πάει τελικό (εικόνες)

Για 27η φορά στην ιστορία τους, οι Αθηναίοι προκρίθηκαν και θα διαγωνιστούν για το Κύπελλο Ελλάδος Μπάσκετ.

Την 27η παρουσία του σε τελικό Κυπέλλου Ελλάδας μπάσκετ των Ανδρών, εξασφάλισε ο Παναθηναϊκός, ο οποίος στην αυριανή (18/2) καταληκτική αναμέτρηση θα προσπαθήσει να σηκώσει το τρόπαιο για πρώτη φορά μετά από τρία χρόνια (τελευταία φορά ήταν το 2021).

Ο πολυνίκης του θεσμού με 20 τίτλους, επικράτησε με 76-65 του Άρη, στην τετράδα του Final-8 που φιλοξενείται στα «Δύο Αοράκια» και περιμένει τον νικητή του αποψινού (17/2, 21:00) δεύτερου χρονικά ημιτελικού, Ολυμπιακός-Προμηθέας Πατρών.

Σε μία δυνατή αναμέτρηση, στην οποία κυριάρχησαν οι σκληρές άμυνες, τα νεύρα και οι... τεχνικές ποινές, ο Παναθηναϊκός ήταν αυτός που εξαργύρωσε την ανωτερότητα του στο κομμάτι της παραγωγικότητας, στο οποίο πρωταγωνίστησε ο «ζεστός», Κέντρικ Ναν, με 20 πόντους, χαρίζοντας στους «πράσινους» την επιστροφή τους σε τελικό Κυπέλλου μετά το... περυσινό break (αποκλείστηκαν από τον Ολυμπιακό στα ημιτελικά). Αξίζει να σημειωθεί ότι το «τριφύλλι» παρατάχθηκε δίχως τον Λούκα Βιλντόζα (αισθάνθηκε εχθές ενόχληση στο αριστερό γόνατο), ενώ έχασε τον Ματίας Λεσόρ στα μέσα της δεύτερης περιόδου, όταν αποβλήθηκε με δύο τεχνικές ποινές.

Από τον Άρη, που πλήρωσε τα 17 λάθη του και δεν κατάφερε να επαναλάβει τον προ λίγων ημερών «άθλο» του ΟΑΚΑ, όταν υποχρέωσε τον Παναθηναϊκό στην πρώτη του εφετινή ήττα στην Α1 Ανδρών/Basket League, έλαμψε ο συνήθης-ύποπτος, Βασίλης Τολιόπουλος, με 21 πόντους, εκ των οποίων τους 17 στο πρώτο ημίχρονο.

Τα δεκάλεπτα: 19-16, 44-33, 58-44, 76-65

Ο Παναθηναϊκός... υπέκυψε στην εκκίνηση της πρώτης περιόδου, στη δυνατή άμυνα του Άρη, με τους Θεσσαλονικείς να γράφουν το 11-14 στο 8΄. Ωστόσο, ένα προσωπικό σερί 6-0 του Ναν, έδωσε «ανάσα» στους «πράσινους», οι οποίοι ανέκτησαν το προβάδισμα (17-14) και έκλεισαν το δεκάλεπτο στο +3 (19-16). Ένα σερί 7-0 που ακολούθησε με το... καλησπέρα της δεύτερης περιόδου από την ομάδα του Εργκίν Αταμάν, χάρισε στο «τριφύλλι» για πρώτη φορά μία διψήφια διαφορά (26-16), ενώ παρά την αποβολή του Λεσόρ στο 15΄ με δύο τεχνικές ποινές μέσα σε λίγα λεπτά, οι «πράσινοι» όχι μόνο δεν αποσυντονίστηκαν, αλλά κατάφεραν στο 19΄ να ξεφύγουν με +16 (44-28), δείχνοντας να ελέγχουν τη... μοίρα τους. Ωστόσο, ο Άρης απάντησε με δικό του σερί 0-5, πλησιάζοντας στο -11 στο τέλος του ημιχρόνου (44-33).

Με τον Άρη να... αποσυντονίζει τον Παναθηναϊκό με μία άμυνα στο όριο του φάουλ, η ομάδα του Γιάννη Καστρίτη πλησίασε στο -9 στο 25΄ (51-42), αλλά μέχρι εκεί... Η αντίδραση του «τριφυλλιού» ήταν άμεση και με επιμέρους σκορ 7-2, μπήκε στο τέταρτο δεκάλεπτο στο +14 (58-44). Με τον Άρη να έχει μείνει από... δυνάμεις στον... επίλογο του αγώνα, ο Παναθηναϊκός όχι μόνο δεν απειλήθηκε σε κανένα σημείο, αλλά κατάφερε στο... ρελαντί να φτάσει στο τελικό 76-65 και να πάρει την πολύτιμη πρόκριση στον τελικό, όπου θα διεκδικήσει το 21ο τρόπαιο του στο Κύπελλο Ελλάδας.

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Παπαπέτρου, Τσολάκος, Κατραχούρας

Οι συνθέσεις:

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Εργκίν Αταμάν): Καλαϊτζάκης 5 (1), Μπαλτσερόφσκι 5, Σλούκας 6, Γκραντ 10, Ναν 20 (2), Λεσόρ 6, Αντετοκούνμπο 5, Γκριγκόνις 4, Ερνανγκόμεθ 5 (1), Μήτογλου 10 (1), Μαντζούκας.

ΑΡΗΣ (Γιάννης Καστρίτης): Σλαφτσάκης, Σταρκ 5 (1), Σανόγκο 3 (1), Τολιόπουλος 21 (3), Κατσίβελης, Μπλούμπεργκς 7 (1), Μποχωρίδης 5 (1), Περσίδης, Ντε Σόουζα 7, Χάρελ 11 (2), Καλόγηρος, Μπάνκστον 6.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

