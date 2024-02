Υγεία - Περιβάλλον

Θεσσαλονίκη: Υγιέστατο μωράκι γεννήθηκε μέσα στο ασθενοφόρο!

Βιαστικός ο μπόμπιρας δεν κρατήθηκε μέχρι να φτάσει το ασθενοφόρο στο νοσοκομείο…

Ένα υγιέστατο αγοράκι γεννήθηκε μέσα στο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, στον δρόμο για το νοσοκομείο, στη Θεσσαλονίκη.

Αργά το βράδυ της Παρασκευής, το ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης δέχτηκε κλήση για επίτοκο νέα γυναίκα με αναφερόμενες συχνές ωδίνες τοκετού.

Άμεσα η κλήση διαβιβάστηκε σε συμβατικό ασθενοφόρο και έσπευσε στο σπίτι της εγκύου για να την παραλάβει και να την μεταφέρει στο εφημερεύον νοσοκομείο.

Όπως αναφέρουν σε ανάρτησή τους στο Facebook οι «Ιατροί ΕΚΑΒ», αργά το βράδυ της Παρασκευής, ο τοκετός εξελίχθηκε και μέσα σε λίγα λεπτά γεννήθηκε μέσα στο ασθενοφόρο με την υποστήριξη και τη συνδρομή των διασωστών του ΕΚΑΒ ένα υγιέστατο αγοράκι.

Η νέα μαμά και το μωράκι διακομίστηκαν στο εφημερεύον νοσοκομείο και είναι και οι δύο πολύ καλά στην υγεία τους.

«Θέλουμε να τους ευχηθούμε να είναι σύντομα στο σπίτι τους και να έχουν μια ζωή γεμάτη τύχη, χαρά και χαμόγελα! Συγχαρητήρια στους συναδέλφους μας, που με άψογο επαγγελματισμό διεκπεραίωσαν τον τοκετό και φρόντισαν, όπως προβλέπεται, την μητέρα και το νεογνό», καταλήγει η ανάρτηση.

