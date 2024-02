Πολιτική

Λοβέρδος: Πότε θα γίνουν τα αποκαλυπτήρια του νέου κόμματος

Στην τελική ευθεία για την επίσημη ανακοίνωση και την ονομασία. Από τις 7 Φεβρουαρίου έχουν κατατεθεί όλα τα απαραίτητα έγγραφα στον Άρειο Πάγο.

Στη τελική ευθεία για την ίδρυση νέου κόμματος ο Ανδρέας Λοβέρδος.

Σε ανακοίνωση του, έκανε γνωστό ότι ήδη από τις 7 Φεβρουαρίου ιδρύθηκε το κόμμα με την κατάθεση καταστατικού και όλων των απαραίτητων εγγράφων στον Άρειο Πάγο.

Στις 4 Μαρτίου αναμένεται να γίνει η επίσημη ανακοίνωση της ίδρυσης του κόμματος.

