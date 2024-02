Κοινωνία

Νομική ΑΠΘ: Ξεκινά η εξεταστική, μετά την αστυνομική έφοδο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ανακοίνωση του κοσμήτορα της Νομικής, μετά την πρωινή αστυνομική επιχείρηση.

-

Για τη λήξη της κατάληψης, την έναρξη -από αύριο- και το πρόγραμμα της εξεταστικής περιόδου ενημερώνει τους φοιτητές της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ ο κοσμήτοράς της, καθ. Παναγιώτης Γκλαβίνης.

«Πριν λίγο, η Δημόσια Δύναμη επενέβη στη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και έθεσε τέλος στην πολυήμερη κατάληψη του κτηρίου της» αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση και υπενθυμίζεται ότι «όπως τόνισε η Συνέλευση των Καθηγητών της Σχολής στις 7/2/2024, η κατάληψη δημοσίων κτιρίων δεν δικαιολογείται ως μορφή διαμαρτυρίας, ούτε νομιμοποιείται με αποφάσεις συνδικαλιστικών οργάνων, φοιτητικών ή άλλων».

«Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να απαγορεύει την πρόσβαση στο Πανεπιστήμιο στους νόμιμους χρήστες του. Η προστασία των συνταγματικών δικαιωμάτων όλων των πολιτών αποτελεί μέριμνα και υποχρέωση της Πολιτείας. Τα ατομικά δικαιώματα και οι θεμελιώδεις ελευθερίες απολαμβάνουν πλέον την ίδια αδιαπραγμάτευτη συνταγματική προστασία εκ μέρους της Πολιτείας όχι μόνον εκτός, αλλά και εντός του Πανεπιστημίου» αναφέρεται και διευκρινίζεται ότι «πριν λίγο, τα αρμόδια όργανα της Πολιτείας πράξανε το καθήκον τους και ανοίξανε τη Νομική Σχολή, αποκαθιστώντας τη λειτουργία μιας δημόσιας υπηρεσίας ζωτικής σημασίας για το παρόν των παιδιών που φοιτούν σε αυτήν και για το μέλλον του τόπου».

«Καλούμε τώρα όλες τις φοιτήτριες και όλους τους φοιτητές να προσέλθουν μαζικά στη Σχολή τους, να ζωντανέψουν τις εγκαταστάσεις της και να προετοιμάσουν τις εξετάσεις τους, οι οποίες θα διεξαχθούν τις επόμενες ημέρες σύμφωνα με το συνημμένο πρόγραμμα» καταλήγει ο κοσμήτορας στην ανακοίνωσή του προς τους φοιτητές.

Η Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου τελούσε υπό κατάληψη από την προγραμματισμένη έναρξη της εξεταστικής περιόδου, πριν από έναν μήνα. Εξετάσεις μαθημάτων, όμως, έγιναν μόνο για μία εβδομάδα, όταν μετά από συνέλευση στην οποία είχαν προσέλθει και ψήφισαν 666 φοιτητές, έληξε η κατάληψη, για να αρχίσει ξανά μετά από αποφάσεις επόμενων συνελεύσεων, σε συνέχεια των οποίων συνεδρίαζε αντίστοιχα η συνέλευση των καθηγητών του Τμήματος, γνωστοποιώντας στους φοιτητές κάθε φορά ότι οι εξετάσεις μπορούν να διεξαχθούν μόνο διά ζώσης.

Ειδήσεις σήμερα:

Παλαιό Φάληρο - Νεκρός κλέφτης: Έπαθε ηλεκτροπληξία σε μετασχηματιστή του ΔΕΔΔΗΕ

Ισραήλ προς Χαμάς: Απελευθέρωση ομήρων έως το Ραμαζάνι, αλλιώς “πόλεμος παντού”

Αγρότες: Κάθοδος στην Αθήνα με εκατοντάδες τρακτέρ (βίντεο)