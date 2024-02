Κοινωνία

Βία ανηλίκων: 12χρονες τραυμάτισαν ανήλικη - Ληστείες σε βάρος εφήβων

Πως δύο ανήλικες και τραυμάτισαν έφηβη σε κεντρική πλατεία της Λάρισας. Ληστείες με θύματα ανήλικους, σε διάφορες περιοχές της Αττικής.

-

Νέα επεισόδια βίας ανηλίκων εκτυλίχθηκαν το Σαββατοκύριακο, με ληστείες και επιθέσεις, σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Άγριο επεισόδιο έλαβε χώρα το απόγευμα του Σάββατο στην κεντρική πλατεία της Λάρισας, μεταξύ ανήλικων κοριτσιών με αποτέλεσμα τον τραυματισμό της μίας.

Σύμφωνα με το onlarissa.gr, οι ανήλικες ήρθαν στα χέρια, με αποτέλεσμα, πάνω στον καυγά, η μία να χάσει την ισορροπία της και να βρεθεί τραυματίας στο έδαφος.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέφερε το κορίτσι για προληπτικούς λόγους στο εφημερεύον Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας για την συμπλοκή ανήλικων στο κέντρο της Λάρισας

«Η Ελληνική Αστυνομία συνεχίζει τη δράση της στην κατεύθυνση της πρόληψης και της καταστολής της νεανικής παραβατικότητας, στο πλαίσιο ενίσχυσης και εμπέδωσης του αισθήματος ασφάλειας των ανηλίκων. Από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Λάρισας συνελήφθησαν στο πλαίσιο του αυτοφώρου, βραδινές ώρες χθες Σάββατο στη Λάρισα, δύο ανήλικες, ηλικίας 13 και 12 ετών, για, κατά περίπτωση, σωματικές βλάβες και απειλή σε βάρος συνομήλικής τους.

Ειδικότερα, οι ανήλικες επιτέθηκαν με λακτίσματα και απείλησαν 13χρονη συνομήλική τους, σε πλατεία της πόλης, η οποία διακομίστηκε στο νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών.Επιπλέον, συνελήφθησαν και οι γονείς των ανήλικων για το αδίκημα της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου. Οι ανήλικες αφέθηκαν ελεύθερες κατόπιν προφορικής εντολής του κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Λάρισας, καθώς και οι γονείς τους, ενώ την προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Λάρισας.

Ληστείες με θύματα ανήλικους

Γύρω στις 20:00 της Κυριακής, στους Αγίους Αναργύρους, δύο άγνωστοι δράστες προσέγγισαν έναν 16χρονο και με λεκτική απειλή, τον ακινητοποίησαν και αφαίρεσαν κινητό τηλέφωνο και πορτοφόλι.

Στις 22:15 της Κυριακής, στην οδό Σοφοκλή Βενιζέλου, στο Περιστέρι, ένας άγνωστος προσέγγισε έναν 15χρονο και έναν 16χρονο και με λεκτική απειλή, τους ακινητοποίησε και αφαίρεσε 1 κινητό τηλέφωνο και άγνωστο χρηματικό ποσό.

