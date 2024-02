Life

Κόρινθος - Παλαιοχριστιανοί: Επίθεση στο συνεργείο του ΑΝΤ1 σε live μετάδοση (βίντεο)

Την ώρα της ζωντανής μετάδοσης στην εκπομπή "Το Πρωινό", ο Λάζος Μαντικός και η εικονολήπτρια του ΑΝΤ1 δέχθηκαν επίθεση από φίλο της οικογένειας.

-

Ο δημοσιογράφος του ΑΝΤ1, Λάζος Μαντικός, βρέθηκε το πρωί της Δευτέρας 19/2 μέσα στο λαγούμι στον χώρο όπου διαβιεί η οικογένεια των παλσιοχριστιανών, στην Κορινθία.

Ενώ έκανε live μετάδοση στην εκπομπή «Το Πρωινό» και συνομιλούσε με τον Γιώργο Λιάγκα, ο δημοσιογράφος και η εικονολήπτρια του ΑΝΤ1 δέχθηκαν επίθεση από έναν άνδρα που του είχε αναθέσει η οικογένεια να προσέχει τον χώρο.

Ο συγκεκριμένος άνδρας άρπαξε την κάμερα του συνεργείου του ΑΝΤ1 και απομάκρυνε το συνεργείο από το σημείο.

«Είμαστε καλά, μας έχει πάρει την κάμερα ο άνθρωπος. Την έβαλε μέσα στο λαγούμι αλλά δεν θέλουμε να μπούμε εκεί γιατί είναι ιδιωτικός χώρος. Ο κύριος καλό θα είναι να δώσει την κάμερα γιατί και η οπερατέρ τη δουλειά της κάνει» είπε χαρακτηριστικά ο Λάζος Μαντικός.

Δείτε το σχετικό απόσπασμα.

