“The 2night show”: Υπέροχες γυναικείες παρουσίες το βράδυ της Δευτέρας

Δυο ιδιαίτερες προσωπικότητες από τους χώρους της υποκριτικής και της μουσικής μιλούν στο Γρηγόρη για όλους και για όλα.

Απόψε, Δευτέρα 19 Φεβρουαρίου, στις 24:00 ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο πλατό του «The 2Night Show» την Ντένια Ψυλλιά, την Κερασίνα από τη «Μάγισσα». Η νεαρή ηθοποιός μιλάει για τη συμμετοχή της στην επιτυχημένη σειρά του ΑΝΤ1 και για τον ρόλο της Κερασίνας, που έχει αγαπηθεί από το κοινό. Πώς από τη Γυμναστική Ακαδημία κατέληξε στην Υποκριτική; Γιατί η μαμά της επιμένει πως πρέπει να κάνει κωμωδία; Έχει βιώσει την απάτη στην προσωπική της ζωή; Ποια μεγάλη επιτυχία είχε υπογράψει στιχουργικά ο παππούς της; Τέλος, μιλάει για τα όνειρά της και τους μελλοντικούς επαγγελματικούς στόχους της.

Στην αποψινή παρέα του «The 2Night Show», έρχεται επίσης καλεσμένη του Γρηγόρη και η Ιουλία Καλλιμάνη. Η αγαπημένη τραγουδίστρια μιλάει για τον «χαμό» που γίνεται στο κέντρο διασκέδασης «Tokyo» που εμφανίζεται και για το περιστατικό με το πανέρι που πετάχτηκε στο πρόσωπό της. Τι συνέβη και άλλαξε ο τρόπος σκέψης της; Γιατί δεν λέει ένα τραγούδι εάν δεν το αισθάνεται; Γιατί θεωρεί τον εαυτό της «αντισυστημικό»; Τέλος, μιλάει για την τοξικότητα των ανθρώπων και τη χαρά της όταν ο κόσμος τραγουδάει τις μεγάλες επιτυχίες της.

