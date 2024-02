Κόσμος

Ναβάλνι: Η σορός του θα κρατηθεί 14 μέρες για “πραγματογνωμοσύνη”

Τη συγκάλυψη εγκληματικής ενέργειας εις βάρος του από το καθεστώς Πούτιν, υποπτεύονται συναγωνιστές και οικογένειά του.

Η ομάδα του Ρώσου αντιφρονούντα Αλεξέι Ναβάλνι ανέφερε τη Δευτέρα 19/2 πως οι ερευνητές θα πραγματοποιήσουν για τουλάχιστον 14 ημέρες «πραγματογνωμοσύνη» στη σορό του προτού την παραδώσουν στην οικογένεια και τους υποστηρικτές του. Όλα αυτά τρεις ημέρες μετά τον θάνατό του στη φυλακή, υπό συνθήκες που παραμένουν μυστηριώδεις.

«Οι ερευνητές είπαν στους δικηγόρους και τη μητέρα του Αλεξέι ότι δεν θα τους παραδώσουν τώρα τη σορό του, στην οποία θα πραγματοποιηθεί για 14 ημέρες "χημική πραγματογνωμοσύνη"», έγραψε στο Χ η εκπρόσωπος του επικριτή του Κρεμλίνου Κίρα Γιαρμίς.

