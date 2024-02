Αθλητικά

Εθνική Ελλάδος Μπάσκετ - Σπανούλης: Μέσα στο γήπεδο ο καθένας πρέπει να κάνει τη δουλειά του (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε ο ομοσπονδιακός προπονητής στην πρώτη προπόνηση της Εθνικής εν όψει των προκριματικών του Ευρωμπάσκετ 2025.

-

Ο Βασίλης Σπανούλης έδωσε το πρώτο ραντεβού με τους δεκαέξι Έλληνες διεθνείς που κάλεσε στην προετοιμασία για το πρώτο «παράθυρο» των προκριματικών του Ευρωμπάσκετ 2025, στο ΣΕΦ, στις 18:00, το απόγευμα σήμερα. Ο νέος Ομοσπονδιακός τεχνικός της εθνικής ανδρών μετρά αντίστροφα για τον πρώτο αγώνα του σε αυτή τη θέση... ευθύνης, όταν την ερχόμενη Παρασκευή (23/2, 21:00), το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα υποδέχεται την Τσεχία, στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, με στόχο να κάνει ένα πρώτο... βήμα προς την πρόκριση. Μιλώντας στους εκπροσώπους του Τύπου, ο Σπανούλης υπενθύμισε πως «το ΣΕΦ... κουβαλάει την επιτυχία του 87», αποκάλυψε πως στους διεθνείς είπε πως «κανείς δεν είναι πάνω από την εθνική ομάδα της χώρας», ενώ έστειλε και μήνυμα πως «η πόρτα της εθνικής είναι ανοιχτή για όλους για όσο είμαι εγώ προπονητής».

Στο ΣΕΦ μετέβη και ο Κώστας Σλούκας, αν και λόγω του πρόσφατου τραυματισμού του δεν θα συμμετέχει στα ματς του πρώτου «παραθύρου», θέλοντας να βρεθεί στο πλευρό των Ελλήνων διεθνών.

Αναλυτικά, ο Ομοσπονδιακός τεχνικός Βασίλης Σπανούλης, τόνισε στη Media Day πριν την πρεμιέρα της εθνικής στα «παράθυρα» των προκριματικών του Ευρωμπάσκετ 2025 απέναντι στην Τσεχία:

«Δεν έχω μιλήσει στα παιδιά συνολικά. Αυτό που έχουμε προλάβει να πούμε είναι πως κανείς δεν είναι πάνω από την εθνική ομάδα της χώρας. Η εθνική είναι καθήκον, είναι τιμή και υπερηφάνεια. Αυτό που με χαροποιεί είναι πως τα περισσότερα παιδιά είναι εδώ. Η εθνική είναι διαφορετική από τους συλλόγους, οι διεθνείς εκπροσωπούν μία ολόκληρη πατρίδα και ένα έθνος. Πρέπει να την αντιμετωπίσουμε την εθνική με το μέγιστο σεβασμό».

Αναφορικά με τα πλάνα του τεχνικού τιμ, εξήγησε: «Εμείς θέλουμενα βάλουμε τη φιλοσοφία μας στην ομάδα. Για μένα σημαντικά είναι η χημεία, οι ρόλοι, να έρχονται τα παιδιά με χαρά, με όρεξη, να υπηρετήσουν την πατρίδα τους. Η πόρτα της εθνικής είναι ανοιχτή για όλους και θα παραμείνει ανοιχτή για όλους για όσο είμαι εγώ προπονητής. Εάν κάποιος παίκτης δεν έχει κληθεί αυτή τη στιγμή, δεν αυτό δεν σημαίνει πως δεν είναι καλός. Ας συνεχίσει να δουλεύει και μπορεί κάλλιστα να είναι στην επόμενη κλήση. Τα παιδιά έχουν μεγάλη εμπειρία, έχουν μεγάλες παραστάσεις και θα βοηθήσουν την εθνική».

Ο Σπανούλης πρόσθεσε: «Ευχαριστούμε όλες τις ομάδες που σε συνεργασία με τη διοίκηση, συνεργαστήκαμε άψογα για να είναι όλα τα παιδιά εδώ και δείχνουν την αγάπη τους για την ομάδα. Το σημαντικό είναι ότι παίζουμε στην Ελλάδα, το ΣΕΦ είναι ένα γήπεδο που κουβαλάει την επιτυχία του '87. Εύχομαι κάποια άλλα παιδιά στο μέλλον να αρχίσουν το μπάσκετ μέσα από τις επιτυχίες αυτών των παιδιών».

Για το γεγονός πως υπάρχει διακοπή στη Euroleague με αποτέλεσμα να μετέχουν στις εθνικές ομάδες και παίκτες των ομάδων της διοργάνωσης είπε: «Είναι πολύ σημαντικό ότι είναι διαθέσιμοι οι παίκτες των ομάδων της Euroleague, θα γίνουν παιχνίδια με μεγαλύτερη ποιότητα. Τα παιδιά έχουν εμπειρίες και παραστάσεις, έχουν πάρει τίτλους και αυτό θα βοηθήσει και τη δική μας Εθνική ομάδα να αφομοιώσει πιο γρήγορα κάποια πράγματα. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τους συλλόγους, που σε συνεργασία με τη διοίκηση της ομοσπονδίας βοήθησαν να είναι όλα τα παιδιά εδώ, παρότι δεν κοιμήθηκαν το βράδυ. Είναι εδώ και δείχνουν την αγάπη τους για την εθνική ομάδα, είναι πολύ σημαντικό ότι καταλαβαίνουν τι σημαίνει εθνική ομάδα».

Ερωτηθείς για τη σχέση που θα έχει με άλλοτε συμπαίκτες του απάντησε: «Οι σχέσεις υπάρχουν έξω από το γήπεδο. Μέσα στο γήπεδο ο καθένας πρέπει να κάνει τη δουλειά του, να επιτελεί το ρόλο του και να υπακούει σε όσα πούμε για το καλό όλων μας. Τα παιδιά έχουν μια πολύ υψηλή ποιότητα σαν άνθρωποι και αθλητές και το κατανοούν αυτό».

Για το αν θα συγχωρεί λάθη στους παίκτες του είπε: «Το μπάσκετ είναι άθλημα των λαθών, το θέμα είναι να μην επαναλαμβάνεις τα ίδια λάθη, να είσαι έξυπνος, να έχεις την όρεξη να ακούς και να δουλεύεις για να βελτιωθείς».

Όσο για τους δύο αγώνες με Τσεχία (23/2) και Ολλανδία (26/2), ο Σπανούλης αρκέστηκε να πει: «Τα ματς αυτά θέλουν περισσότερό πνευματική συνεργασία παρά αγωνιστική».

Ειδήσεις σήμερα:

Ναύπακτος: Αδέρφια καήκαν ζωντανά μέσα στο σπίτι τους (βίντεο)

Θεσσαλονίκη: Ζευγάρι έπεσε θύμα ληστείας μέσα στο αυτοκίνητό του

Πατροκτονία με αλυσοπρίονο - Τρίκαλα: Ο δράστης νοσηλεύεται φρουρούμενος