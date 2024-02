Τεχνολογία - Επιστήμη

ΕΕ: η έρευνα για το TikTok και η απάντηση της πλατφόρμας

Η Ευρωπαϊκή Ένωση άνοιξε «επίσημη έρευνα» σε βάρος του TikTok βάσει του νόμου για τις ψηφιακές υπηρεσίες.

Οι Βρυξέλλες ανακοίνωσαν τη Δευτέρα μια έρευνα με στόχο το μέσο κοινωνικής δικτύωσης TikTok για παραλείψεις σε ό,τι αφορά την προστασία των ανηλίκων - πρόκειται για τη δεύτερη διαδικασία αυτού του τύπου στο πλαίσιο των νέων ευρωπαϊκών κανονισμών έπειτα από εκείνη για την πλατφόρμα X (πρώην Twitter) που άνοιξε το Δεκέμβριο.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξήγησε πως άρχισε «μια επίσημη διαδικασία» για να αποφανθεί αν το TikTok, ιδιοκτησία του κινεζικού ομίλου ByteDance, παραβίασε το νόμο για τις ψηφιακές υπηρεσίες (DSA).

Οι ανησυχίες του ευρωπαίου χωροφύλακα του ψηφιακού κόσμου αφορούν ιδιαίτερα «στην προστασία των ανηλίκων», «τη διαφάνεια της διαφήμισης», «την πρόσβαση στα δεδομένα για τους ερευνητές», καθώς και τους «κινδύνους που συνδέονται με το γεγονός ότι (η εν λόγω πλατφόρμα TikTok) έχει σχεδιαστεί με τρόπο ώστε να είναι εθιστική» και με «τα επιβλαβή περιεχόμενα».

«Καθώς είναι μια πλατφόρμα που αγγίζει εκατομμύρια παιδιά και νέους, το TikTok έχει έναν ιδιαίτερο ρόλο να διαδραματίσει για την προστασία των ανηλίκων στο Ίντερνετ», η οποία είναι «μία από τις μεγάλες προτεραιότητες του DSA», δήλωσε ο ευρωπαίος επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς Τιερί Μπρετόν.

Αυτή η «διαδικασία επί παραβάσει» αναμένεται να επιτρέψει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι το TikTok λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα «για να προστατεύσει τη σωματική και συναισθηματική ευημερία των νεαρών Ευρωπαίων», εξήγησε.

Ο DSA τέθηκε πλήρως σε εφαρμογή το Σάββατο και οι υποχρεώσεις τις οποίες προβλέπει επιβάλλονται πλέον στο σύνολο των πλατφορμών στο Ίντερνετ, υπό την απειλή προστίμων, ώστε να προστατευθούν καλύτερα οι χρήστες από παράνομα περιεχόμενα.

Απάντηση του TikTok για την έρευνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία των ανηλίκων βάσει του νόμου για τις ψηφιακές υπηρεσίες (DSA)

Σε απάντηση του τηλεγραφήματος που μετέδωσε το ΑΠΕ-ΜΠΕ στις 19/2/2024 και ώρα 14:38 με τίτλο «ΕΕ-προστασία ανηλίκων: Η Ευρωπαϊκή Ένωση άνοιξε "επίσημη έρευνα" σε βάρος του TikTok βάσει του νόμου για τις ψηφιακές υπηρεσίες (DSA)» σχετικά με την ανακοίνωση στοιχείων έρευνας για παραλείψεις σε ό,τι αφορά την προστασία των ανηλίκων το TikTok εξέδωσε την παρακάτω ανακοίνωση στα ελληνικά και αγγλικά.



Η ανακοίνωση του TikTok έχει ως εξής:

"Το TikTok έχει πρωτοποριακά χαρακτηριστικά και ρυθμίσεις για την προστασία των εφήβων και τη διατήρηση των κάτω των 13 ετών εκτός πλατφόρμας, ένα ζήτημα το οποίο αντιμετωπίζει ολόκληρος ο κλάδος. Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με ειδικούς και τον κλάδο για να διατηρήσουμε ασφαλείς τους νέους στο TikTok και προσβλέπουμε στην ευκαιρία που έχουμε τώρα, να εξηγήσουμε λεπτομερώς αυτό το έργο στην Επιτροπή. - Εκπρόσωπος TikTok"

Πηγή; ΑΠΕ - ΜΠΕ

