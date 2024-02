Οικονομία

Λεωφορεία με φυσικό αέριο: Σύμβαση για 100 αρθρωτά οχήματα

Τι προβλέπεται στην σύμβαση που υπογράφηκε την Τρίτη για την προμήεια 100 αρθρωτών λεωφορείων φυσικού αερίου.

Η σύμβαση για την προμήθεια 100 αρθρωτών λεωφορείων συμπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG), μήκους 18 μέτρων, τα οποία θα δρομολογηθούν στην Αθήνα, υπεγράφη σήμερα από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστο Σταϊκούρα και τον Head of Europe Commercial Operations της Iveco Bus, Giorgio Zino.

«Εκτιμούμε ότι, μέσα στο 2025, το σύνολο αυτών των οχημάτων θα κυκλοφορεί στους δρόμους της Αθήνας», ανέφερε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, κατά τη διάρκεια της τελετής υπογραφής της σύμβασης.

Ο κ. Σταϊκούρας αναφέρθηκε διεξοδικά στον σχεδιασμό του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, για την ανανέωση του στόλου των λεωφορείων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Επιπλέον, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών επεσήμανε: «Έχουμε θέσει ως στόχο τη δρομολόγηση προμήθειας 1.300 νέων λεωφορείων σύγχρονης αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, τα οποία πρόκειται να αναβαθμίσουν τις αστικές συγκοινωνίες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ένα ουσιαστικό βήμα είναι η σημερινή υπογραφή της Σύμβασης για την προμήθεια 100 αρθρωτών αστικών οχημάτων 18 μέτρων, συμπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG)».

Η Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, αρμόδια για τις Μεταφορές Χριστίνα Αλεξοπούλου, ανέφερε: «Ο στόχος της ηγεσίας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, όπως τον έχει προσδιορίσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, είναι η βελτίωση της καθημερινότητας του πολίτη. Με τη σημερινή υπογραφή της σύμβασης για την προμήθεια 100 λεωφορείων, 18 μέτρων αρθρωτών, συμπιεσμένου φυσικού αερίου, κάνουμε ένα ακόμη βήμα προς την επίτευξη του συγκεκριμένου στόχου. Αναβαθμίζουμε τις Αστικές Συγκοινωνίες, ενισχύουμε την Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα και ουσιαστικά αλλάζουμε σελίδα στις Μεταφορές. Σε συνδυασμό με την προμήθεια των 250 ηλεκτρικών λεωφορείων, τα οποία σε λίγους μήνες θα κυκλοφορούν στους δρόμους της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, φιλοδοξούμε να δημιουργήσουμε μια εποχή πιο πράσινη και πιο βιώσιμη στις συγκοινωνίες, η οποία θα συμβάλλει καθοριστικά στην αλλαγή κουλτούρας των πολιτών».

Ο Γενικός Γραμματέας Μεταφορών, Γιάννης Ξιφαράς τόνισε:: Ο στόλος των λεωφορείων ανανεώνεται πλήρως. Η υπογραφή της σύμβασης για την προμήθεια 100 αρθρωτών λεωφορείων αποτελεί απλώς ένα βήμα προς την πλήρη αναβάθμιση των αστικών συγκοινωνιών της Αθήνας. Όμως, είναι ένα ιδιαίτερα σημαντικό βήμα γιατί έρχεται να ανανεώσει το πιο ταλαιπωρημένο τμήμα του στόλου που είναι τα 18μετρα αρθρωτά λεωφορεία, τα οποία εκτελούν πολλά χιλιόμετρα καθημερινά στους δρόμους της πόλης».

Την ικανοποίησή του για την πρόοδο της διαδικασίας προμήθειας των νέων λεωφορείων, εξέφρασε ο Head of Europe Commercial Operations της Iveco Bus, Giorgio Zino, κάνοντας λόγο για μια μεγάλη καινοτομία, σημαντική για τους πολίτες. «Προχωράμε ένα βήμα μπροστά αναφορικά με το περιβάλλον, καθώς τα οχήματα είναι πλήρως οικολογικά και προσδοκούμε σε συνεργασία στο μέλλον», πρόσθεσε ο κ. Zino.

Ολόκληρη η τοποθέτηση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Χρήστου Σταϊκούρα στην τελετή υπογραφής της σύμβασης:

Σήμερα είναι μια σημαντική ημέρα για την Κυβέρνηση και για το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Είναι, όμως, σημαντική και για τους κατοίκους και επισκέπτες της Αθήνας, καθώς γίνεται ένα ακόμη βήμα προς την επίτευξη ενός τριπλού στόχου:

Την αναβάθμιση των αστικών συγκοινωνιών.

Την ενίσχυση της βιώσιμης αστικής κινητικότητας.

Την επίτευξη υψηλού επιπέδου προσφερόμενων υπηρεσιών δημοσίων μεταφορών προς τους πολίτες.

Γνωρίζουμε όλοι την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο στόλος των λεωφορείων, ύστερα από τη δύσκολη – για τη χώρα – υπερ-δεκαετία της δημοσιονομικής προσαρμογής. Ενδεικτικά προβλήματα, ο γερασμένος στόλος, οι συχνές βλάβες, η αδυναμία πρόσβασης ατόμων με αναπηρία σε σημαντικό αριθμό λεωφορείων. Επιδιώκουμε και εργαζόμαστε σκληρά και μεθοδικά ώστε όλα αυτά, σταδιακά έως το τέλος της τετραετίας, να αποτελούν παρελθόν.

Έχουμε θέσει ως στόχο τη δρομολόγηση προμήθειας 1.300 νέων λεωφορείων σύγχρονης αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, τα οποία πρόκειται να αναβαθμίσουν τις αστικές συγκοινωνίες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ένα ουσιαστικό βήμα είναι η σημερινή υπογραφή της Σύμβασης για την προμήθεια 100 αρθρωτών αστικών οχημάτων 18 μέτρων, συμπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG). Σύμβαση η οποία πέρασε τον αναγκαίο προ-συμβατικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ενώ υπήρξε ενημέρωση και του Ελληνικού Κοινοβουλίου επί αυτής. Ανάδοχος εταιρεία του σχετικού διαγωνισμού η «Iveco France SAS».Φορέας χρηματοδότησης είναι το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Εκτιμούμε ότι, μέσα στο 2025, το σύνολο αυτών των οχημάτων θα κυκλοφορεί στους δρόμους της Αθήνας. Συμπερασματικά και εκ του αποτελέσματος, στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών εργαζόμαστε, με επιμονή και μεθοδικότητα, για την ανανέωση του στόλου των λεωφορείων, την αναβάθμιση των αστικών συγκοινωνιών και τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών.

