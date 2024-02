Πολιτική

Βουλή - Στυλιανίδης: Η Κύπρος και η φράση που... άναψε φωτιές

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι αντιδράσεις από Κωνσταντοπούλου και Χήτα, για το «η μισή Κύπρος είναι τουρκική» και η απάντηση Στυλιανίδη.

-

Αντιδράσεις προκάλεσε μία φράση του Χρήστου Στυλιανίδη, στη Βουλή, μιλώντας για την Κύρωση των τροποποιήσεων, που υιοθετήθηκαν την 8η Δεκεμβρίου 2021 από τη Συνέλευση του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΔΝΟ) στη Διεθνή Σύμβαση ” Περί Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού”. Συγκεκριμένα στην τοποθέτηση του ο υπουργός Ναυτιλίας Χρήστος Στυλιανίδης έκανε αναφορά στην Κύπρο, λέγοντας ότι είναι μισή τουρκική.

«Εάν κάποιοι υπονοούν άλλου τύπου μάχες όπως οι μάχες που έδωσε η χούντα και χάθηκε η μισή Κύπρος τότε είμαι εναντίον. Γιατί μεγάλωσα στην πράσινη γραμμή και ξέρω τι σημαίνει οι μάχες να δίνονται απλά και μόνο ως μάχες fake. Γιατί ο ελληνισμός δεν έχει άλλα περιθώρια στην Κύπρο. Η μισή Κύπρος είναι ήδη τουρκική», ανέφερε μεταξύ άλλων ο υπουργός Ναυτιλίας.

«Είπατε ήδη ότι η μισή Κύπρος είναι τουρκική και μείναμε με το στόμα ανοιχτό. Να διορθώσετε στα πρακτικά αυτά που είπατε στη Βουλή των Ελλήνων ότι η μισή Κύπρος είναι ήδη τουρκική. Όχι υπουργέ υπό κατοχή», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Ελληνικής Λύσης, Κώστας Χήτας, ενώ η Ζωή Κωνσταντοπούλου του ζήτησε να ανακαλέσει. «Είπατε εν τη ρύμη του λόγου σας, Η μισή Κύπρος είναι ήδη Τουρκική… να ανακληθεί, είμαι βέβαιη ότι δεν το εννοούσατε» σχολίασε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.

Η απάντηση Στυλιανίδη

«Η διατύπωση με ακριβώς τις ίδιες λέξεις έχει διατυπωθεί πολλές φορές στην κυπριακή βουλή χωρίς να προκληθούν αντιδράσεις. Θεωρήθηκε από ορισμένους ότι εγώ παραχώρησα την μισή Κύπρο στην Τουρκία. Όσοι με ξέρουν, ξέρουν και τους αγώνες μου για την ιδιαίτερη πατρίδα μου. Ήταν στα εισαγωγικά η φράση μου και πιστεύω ότι έτσι θα περάσει στα πρακτικά», απάντησε ο Χρήστος Στυλιανίδης και συμπλήρωσε.

«Παρακάμφθηκαν όμως όσα είπα για την πραγματική κατάσταση με τις υποψηφιότητες στον IMO. To πιο σημαντικό είναι ο πρωταγωνιστικός ρόλος στον οργανισμό και στη διεθνή ναυτιλία. Και οι κοινές μάχες του ελληνισμού για να επιβιώσει ο κυπριακός ελληνισμός στην Κύπρο πρέπει να είναι μάχες συνετές με επίγνωση του συσχετισμού δυνάμεων. Γιατί αυτό που έγινε το ’74 και το υπονόησα αν κάποιοι πιστεύουν ότι θα αρνηθούν την ρεαλιστική πραγματικότητα τότε ο Κυπριακός ελληνισμός όχι απλά κινδυνεύει, αλλά θα βρεθεί προ σκληρών διλημμάτων και δυστυχώς ο ελληνισμός – όπως έχει συμβεί και σε άλλες τραγωδίες – θα βρεθεί προ νέας εθνικής τραγωδίας».

Ειδήσεις σήμερα:

Αγρότες - Σύνταγμα: Μαζική η συμμετοχή στο συλλαλητήριο (εικόνες)

ΑΠΘ - Νομική: "Χάθηκε" το εξάμηνο, δεν θα γίνει η Εξεταστική

Ρόδος: Πέθανε 5χρονο κορίτσι - Πριν χρόνια είχε φύγει από την ζωή και η αδελφή του