Ερντογάν - Ράμα υπέγραψαν στρατιωτική συμφωνία

Οι δυο ηγέτες στις δηλώσεις τους, αναφέρθηκαν στο εξαιρετικό κλίμα συνεργασίας ανάμεσα στην Τουρκία και την Αλβανία.

Τον Αλβανό πρωθυπουργό Εντι Ράμα υποδέχθηκε σήμερα στην Άγκυρα ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ενώ υπό την προεδρία των κ.κ. Ερντογάν και Ράμα πραγματοποιήθηκε σήμερα στην τουρκική πρωτεύουσα και το Συμβούλιο Ανώτατης Συνεργασίας Τουρκίας-Αλβανίας.

«Η Τουρκία διαθέτει 600 εταιρείες στην Αλβανία, 15.000 εργαζόμενους και επενδύσεις 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων», δήλωσε από την πλευρά του ο Τούρκος πρόεδρος.

«Επιθυμούμε την εμβάθυνση των σχέσεων μας στον στρατιωτικό τομέα και στην αμυντική βιομηχανία και απτή απόδειξη αυτής της επιθυμίας μας είναι η συμφωνία στρατιωτικού πλαισίου που υπογράψαμε πριν από λίγο», πρόσθεσε ο κ. Ερντογάν, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι υπάρχουν και 2.000 μαθητές που εκπαιδεύονται στην Αλβανία από τουρκικά ιδρύματα, σύμφωνα με την "Καθημερινή".

«Θα ενισχύσουμε τις σχέσεις μας στην άμυνα και την ασφάλεια», δήλωσε από την πλευρά του ο Αλβανός πρωθυπουργός Εντι Ράμα, υπογραμμίζοντας ότι η Τουρκία «αναγνώρισε άμεσα το Κόσοβο λίγα λεπτά μετά την απόφαση της ανεξαρτησίας του». Τόνισε ακόμα ότι «το Πολυτεχνείο της Κωνσταντινούπολης πρόκειται να αποκτήσει παράρτημα στα Τίρανα».

«Μετά τον σεισμό στην Αλβανία, εσείς επικοινωνήσατε πρώτος και μου είπατε ότι όσο υπάρχει η Τουρκία, η Αλβανία δεν θα είναι μόνη», πρόσθεσε ο Ε. Ράμα, απευθυνόμενος στον Ερντογάν.

