Κοινωνία

Εξαφάνιση 13χρονου από το Μεταξουργείο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πού εθεάθη τελευταία φορά το παιδί. Πώς μπορείτε να βοηθήσετε.

-

Στις 18.02.2024 και ώρα 10:30 π.μ, εξαφανίστηκε από το Μεταξουργείο, ο Ιμάντ (ον.) Ιμπραήμ (επ.) 13 ετών, με καταγωγή από την Συρία.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση και προέβη σήμερα, 20.02.2024 στην ενεργοποίηση του μηχανισμού Amber Alert Hellas, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, καθώς συντρέχουν σοβαροί λόγοι που θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Ιμάντ έχει μαύρα μαλλιά, έχει μαύρα μάτια, ύψος 1.55 και έχει βάρος 55 κιλά. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρο παντελόνι, μαύρη ζακέτα και λευκά αθλητικά παπούτσια.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση. Μπορείτε να την κατεβάσετε για Android κινητά εδώ και για Apple κινητά εδώ

Ειδήσεις σήμερα:

Βόλος: Ο Μπέος αποχωρεί από την ομάδα

Σύνδρομο Down στην αρχαία Ελλάδα: Σε παιδί η μοναδική περίπτωση της εποχής (εικόνες)

Μενίδι: Γονείς επιτέθηκαν σε παιδιά που έκαναν bullying στο παιδί τους