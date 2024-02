Κοινωνία

Κλειστή έξοδος της Αττικής οδού

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποια έξοδος θα αποκλειστεί, πότε και για ποιους λόγους. Τι αναφέρει η ανακοίνωση του παραχωρησιούχου.

-

Κλειστή λόγω προγραμματισμένων εργασιών βαριάς συντήρησης του οδοστρώματος θα παραμείνει από τις 22.00 το βράδυ της Τετάρτης 21 έως και τις 06.00 το πρωί της Πέμπτης 22/02/2024, η έξοδος της Αττικής Οδού προς Τοπικές Οδούς (κόμβος Κ1) στην κατεύθυνση προς Αεροδρόμιο.

Κατά τη διάρκεια του παραπάνω αποκλεισμού, οι οδηγοί μπορούν να συνεχίσουν την πορεία τους προς Αεροδρόμιο, να εξέλθουν στην επόμενη έξοδο (Εμπορεύματα – Υπηρεσίες – Εμπορικό Πάρκο), να αναστρέψουν, να κινηθούν προς Αθήνα – Ελευσίνα και στη συνέχεια να εξέλθουν στην επόμενη έξοδο που θα συναντήσουν (κόμβο Κ1).

Η παραχωρησιούχος με ανακοίνωσή της «ευχαριστεί θερμά για την κατανόηση και με γνώμονα την ασφάλεια όλων παρακαλεί τους οδηγούς να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή στη σχετική σήμανση και να τηρούν τα όρια ταχύτητας στα τμήματα στα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες βαριάς συντήρησης.

Στην εταιρική ιστοσελίδα ( www.aodos.gr ) και στο Twitter/X ( @aodostraffic ) υπάρχει συνεχής ενημέρωση όλο το 24ωρο για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που ισχύουν κατά τμήματα στην Αττική Οδό στο πλαίσιο των εργασιών βαριάς συντήρησης. Μέσω του site παρέχεται επίσης live εικόνα από 6 κάμερες τοποθετημένες σε κομβικά σημεία του αυτοκινητόδρομου ( www.aodos.gr/live-streaming/ )».

Ειδήσεις σήμερα:

Κορινθία - Παλαιοχριστιανοί: “Δεν μου αρέσει που δεν πηγαίνουν σχολείο τα παιδιά” λέει η αδερφή

Πατήσια – Άλιμος: Εμπρησμοί αυτοκινήτων τη νύχτα

ΣΥΡΙΖΑ: Πολιτική Γραμματεία και Κασσελάκης σε συμβιβασμό