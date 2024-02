Tουρκία - ΚΑΑΝ: Στον αέρα το πρώτο μαχητικό μετά τις αναβολές (βίντεο)

Κόσμος

Μετά από τις πολλές αναβολές πραγματοποίησε την πρώτη του πτήση το μαχητικό αεροσκάφος ΚΑΑΝ. Σε πόσα χρόνια θα ενταχθεί στο δυναμικό της τουρκικής πολεμικής αεροπορίας.

Την παρθενική του πτήση πραγματοποίησε το τουρκικό μαχητικό αεροσκάφος 5ης γενιάς ΚΑΑΝ.

Το πρωτότυπο του μαχητικού απογειώθηκε σήμερα το πρωί από το στρατιωτικό αεροδρόμιο Μούρτεντ της 'Αγκυρας.

Σχεδιάζεται να ενταχθεί στο δυναμικό της τουρκικής Πολεμικής Αεροπορίας το 2028.

Πρόκειται για αεροσκάφος τεχνολογίας Stealth χαμηλής ορατότητας που σχεδίασε η Τουρκική Αεροπορική Βιομηχανία με υπεργολάβο τη βρετανική BAE Systems, μετά την απόφαση των ΗΠΑ να αποκλείσουν την 'Αγκυρα από το πρόγραμμα των F-35.

Την ίδια ώρα, ο γενικός πρόξενος της Ρωσίας στην Κωνσταντινούπολη φέρεται να δήλωσε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να συνεργαστεί στην κατασκευή του τουρκικού μαχητικού 5ης γενιάς. Σύμφωνα με την εθνικιστική εφημερίδα ευρωασιατικού προσανατολισμού Aydinlik, ερωτηθείς σχετικά, ο Αντρέι Μπουράβοφ απάντησε: «Ενδιαφερόμαστε επίσης για την ανάπτυξη στρατιωτικής και τεχνικής συνεργασίας σε αυτό το θέμα. Οι σχετικές εταιρείες και μονάδες μας έχουν εκφράσει την ετοιμότητά τους να συνεργαστούν».





