Ηράκλειο – Ενδοοικογενειακή βία: 46χρονος επιτέθηκε στη μητέρα του για να… τον φιλοξενήσει στο σπίτι

Ο μεσήλικας φέρεται να... ξεσήκωσε τη γειτονιά στο πόδι απαιτώντας από τη μητέρα του να του παρέχει φιλοξενία.

Χειροπέδες πέρασαν οι αστυνομικοί του Ηρακλείου σε έναν 46χρονο άνδρα που φέρεται να προκάλεσε ενδοοικογενειακό επεισόδιο.

O 46χρονος που είχε προκαλέσει αντίστοιχο επεισόδιο τρεις μέρες πριν, σύμφωνα με την ενημερωτική ιστοσελίδα της Κρήτης cretalive.gr , το απόγευμα της Τρίτης πήγε στο πατρικό του σπίτι όπου και διαπληκτίστηκε πολύ έντονα με την 76χρονη μητέρα του. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο άνδρας την έβριζε και την απειλούσε σε υψηλούς τόνους, απαιτώντας να φιλοξενηθεί και πάλι στο σπίτι της μετά από χρόνια, κάτι που η μητέρα του αρνείτο.

Τελικά κλήθηκε η αστυνομία που συνέλαβε τον άνδρα, μετά από μήνυση που κατέθεσε η ηλικιωμένη μητέρα του.

