Γάμος ομόφυλων: Η πρώτη αναγγελία γάμου γυναικών στην Ελλάδα

Πού θα γίνει ο πρώτος γάμος ζευγαριού γυναικών στην Ελλάδα. Ποιες είναι οι μελλόνυμφες.

Τις προηγούμενες μέρες ανακοινώθηκε ο πρώτος γάμος ανδρών στην Ελλάδα, με την τελετή να πραγματοποιείται στη Νέα Σμύρνη. Τη σκυτάλη τώρα πήρε ένα ζευγάρι γυναικών το οποίο πρόκειται να παντρευτεί στον Δήμο Αθηναίων.

Η αναγγελία του γάμου των δύο γυναικών δημοσιεύθηκε στο φύλλο της Τετάρτης σε ημερήσια εφημερίδα των Αθηνών. Δεν αναφέρει την ημερομηνία του γάμου παρά μόνο τα ονόματα των δύο γυναικών και το δήμο στον οποίο πρόκειται να τελεστεί ο γάμος.

Πρόκειται για την ψυχοπαιδαγωγό Δανάη Δεληγεώργη και την ηθοποιό Αλεξία Μπεζίκη.

