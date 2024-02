Κόσμος

Βασιλιάς Κάρολος: Ξέσπασα σε δάκρυα όταν… (βίντεο)

Η συνάντηση με τον Σούνακ, οι αποκαλύψεις και η διάθεση για χιούμορ.

Ο βασιλιάς Κάρολος είπε σήμερα, στη συνάντηση που είχε με τον πρωθυπουργό της Βρετανίας Ρίσι Σούνακ, ότι συγκινήθηκε τόσο από τα μηνύματα συμπαράστασης που έλαβε αφότου διαγνώστηκε με καρκίνο, που ξέσπασε σε δάκρυα.

Τα ανάκτορα ανακοίνωσαν στις αρχές αυτού του μήνα ότι ο Κάρολος, 75 ετών, πάσχει από καρκίνο, λιγότερους από 18 μήνες αφότου ανήλθε στον θρόνο.

«Έλαβα τόσα πολλά θαυμάσια μηνύματα και κάρτες (…) τις περισσότερες φορές δάκρυζα» είπε ο Κάρολος στην εβδομαδιαία ακρόαση που παραχωρεί στον πρωθυπουργό. «Όλοι σας συμπαραστέκονται» απάντησε ο Σούνακ.

Οι ακροάσεις αυτές γίνονται κατ’ ιδίαν, ωστόσο μερικές φορές έχει επιτραπεί στις κάμερες να τραβήξουν πλάνα από την αρχή της συνάντησης. Η σημερινή ήταν η πρώτη επίσημη ακρόαση του Καρόλου με τον Σούνακ αφότου αποκαλύφθηκε ότι ο βασιλιάς πάσχει από αδιευκρίνιστη μορφή καρκίνου. Τα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ διαβεβαίωσαν ότι ο βασιλιάς θα συνεχίσει να ασκεί τα επίσημα καθήκοντά του, όσο θα υποβάλλεται σε θεραπεία.

Ο Σούνακ ξεκίνησε τη συνομιλία λέγοντας στον βασιλιά Κάρολο ότι είναι θαυμάσιο που τον βλέπει να δείχνει τόσο καλά. «Όλα γίνονται με καθρέφτες» αστειεύτηκε ο Κάρολος.

King Charles does look well it’s lovely to see



pic.twitter.com/ZF68dARwhT — Prince & Princess of Wales ?? (@TribesBritannia) February 21, 2024

