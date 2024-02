Life

Η περσόνα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης μας κράτησε συντροφιά ενώνοντας ιστορική γνώση και αστείρευτο χιούμορ!

Την Τετάρτη καλεσμένος του Γρηγόρη Αρναούτογλου στο “The 2night show” ήταν ο Trivialist, ο άνθρωπος που κάνει την ιστορική γνώση πιο διασκεδαστική μέσα από τα social media.

Ο γνωστός χρήστης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης σκιαγράφησε το προφίλ της αρχαίας αιγύπτιας γυναίκας, αλλά μίλησε και για το… “τεστ εγκυμοσύνης” της αρχαιότητας, μια μέθοδο ελέγχου από τις γυναίκες σχετικά με το αν εγκυμονούσαν που περιλάμβανε… ένα άχυρο σιταριού!

Γιατί οι αρχαίοι Αιγύπτιοι, όταν είχαν ημικρανίες, χτυπούσαν το κεφάλι τους με ψάρι; Γιατί οι Βυζαντινοί χρησιμοποιούσαν αφρό από ούρα καμήλας για τις πανάδες; Πώς η ζωγράφος Sarah Goodridge έκανε την πρώτη γυμνή selfie; Ποια ήταν η Κατερίνα που εμφανίστηκε ως άντρας και μάγεψε όλες τις γυναίκες; Ο αγαπημένος Trivialist απάντησε σε αυτά και πολλά ακόμα ερωτήματα, που αναφέρονται στο βιβλίο του «Από τον Βασιλιά Θάνατο στον Βασιλιά Ήλιο».

