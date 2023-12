Τεχνολογία - Επιστήμη

Παραπληροφόρηση στο “Χ”: Η Κομισιόν ξεκινά έρευνα για απόδοση ευθυνών

Πόσο πειστική κρίθηκε η έκθεση της πλατφόρμας για τα μέτρα περιορισμού που εφήρμοσε. Ποιες επιπτώσεις μπορεί να επιβάλει η Κομισιόν.

Την έναρξη επίσημης έρευνας στο X (πρώην Twitter) για παραπληροφόρηση, ανακοίνωσε την Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Σημειώνεται ότι, αποτελεί την πρώτη «επίσημη» διαδικασία στο πλαίσιο της νέας ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τις ψηφιακές υπηρεσίες (DSA).

Με την έναρξη της «επίσημης» διαδικασίας η Κομισιόν θα συνεχίσει «να συγκεντρώνει αποδείξεις» ζητώντας νέες πληροφορίες από την X, πραγματοποιώντας συνεντεύξεις και επιθεωρήσεις.

Η διαδικασία αυτή επιτρέπει πλέον στην Επιτροπή να λάβει μέτρα για να υποχρεώσει την X να συμμορφωθεί προς τους κανόνες ή να δεχθεί τις «θεραπείες» που προτείνει η πλατφόρμα ώστε να απαντήσει στα ζητήματα που δημιουργούν ανησυχίες.

«Η εποχή που οι μεγάλες ονλάιν πλατφόρμες συμπεριφέρονταν σαν να ήταν υπερβολικά μεγάλες για να τις απασχολούν οι κανονισμοί έχει παρέλθει» δήλωσε ο Ευρωπαίος επίτροπος Ψηφιακής Πολιτικής Τιερί Μπρετόν.

Είχε προηγηθεί η έναρξη προκαταρκτικής διαδικασίας στις 12 Οκτωβρίου για «ψευδείς πληροφορίες» «βίαια και τρομοκρατικού χαρακτήρα περιεχόμενα» και «ρητορική μίσους» με στόχο το μέσο κοινωνικής δικτύωσης του δισεκατομμυριούχου Ίλον Μασκ, πέντε ημέρες μετά τις επιθέσεις της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ.

Το στάδιο αυτό αφορούσε αίτημα για πληροφορίες ώστε να επαληθευθεί ο σεβασμός από την πλατφόρμα X των ευρωπαϊκών υποχρεώσεών της.

Οι απαντήσεις που δόθηκαν από την αμερικανική επιχείρηση, καθώς και η «έκθεση διαφάνειας» που αυτή δημοσιοποίησε στις αρχές Νοεμβρίου για να παρουσιάσει τα μέσα μετριασμού των περιεχομένων που εφαρμόζει, δεν έπεισαν το εκτελεστικό όργανο της ΕΕ, το οποίο διαθέτει πλέον εξουσίες ελέγχου και επιβολής κυρώσεων.

Η ευρωπαϊκή νομοθεσία προβλέπει πλέον πρόστιμα που μπορούν να φθάσουν το 6% του ετήσιου τζίρου του ομίλου που κατηγορείται. Σε περιπτώσεις σοβαρών και επανειλημμένων παραβιάσεων, μπορεί ακόμη και να απαγορευθεί η λειτουργία μιας πλατφόρμας μέσα στην ΕΕ.

