Life

Ζωζώ Σαπουντζάκη: Το συγκινητικό μήνυμα προς “Το πρωινό” και το εξιτήριο (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πότε ακριβώς θα περάσει το κατώφλι της εξόδου από το νοσοκομείο η δημοφιλής ελληνίδα σταρ.

-

Σε μια συγκινητική ενέργεια προχώρησε την Πέμπτη, μία μέρα πριν από την έξοδό της από το Νοσοκομείο, η μεγάλη σταρ του θεάτρου και του κινηματογράφου Ζωζώ Σαπουντζάκη, στέλνοντας μήνυμα τρυφερότητας και ευγνωμοσύνης προς τους θαυμαστές της.

Η δημοφιλής ηθοποιός βιντεοσκόπησε σε κοντινό πλάνο τα δάχτυλά της να γράφουν το μήνυμα «Σας αγαπώ» σε μια κόλλα χαρτί, απευθύνοντας αυτή την όμορφη δήλωση προς την καθημερινή εκπομπή του ΑΝΤ1 «Το πρωινό», το Γιώργο Λιάγκα και τους τηλεθεατές του.

Με δάχτυλα περιποιημένα και νύχια άψογα βαμμένα ακόμα και μέσα από το Νοσοκομείο, η σταρ “δίδαξε” για ακόμα μια φορά ότι η θηλυκότητα, η ομορφιά και η κομψότητα είναι εκείνα τα πεδία στα οποία είναι και θα παραμείνει για πάντα ασυναγώνιστη.

Να σημειώσουμε ότι σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των θεραπόντων, η Ζωζώ Σαπουντζάκη την Παρασκευή 23.02 κατά πάσα πιθανότητα θα λάβει το εξιτήριό της.

Ειδήσεις σήμερα:

Μητσοτάκης - CII: Η Ελλάδα μπορεί να γίνει κόμβος εμπορικού διαδρόμου

Δυτική Όχθη: Φονική επίθεση κατά Ισραηλινών εποίκων (εικόνες)

Βόλος: Πένθος για 18χρονη που “έφυγε” από τη ζωή