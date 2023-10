Life

Μαίρη Χρονοπούλου: το συγκινητικό αντίο της Ζωζώς Σαπουντζάκη (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με ένα συγκινητικό βίντεο αποχαιρέτησε η Ζωζώ Σαπουντζάκη την Μαίρη Χρονοπούλου.

-

Με ένα συγκινητικό βίντεο η Ζωζώ Σαπουντζάκη “αποχαιρέτησε” τη Μαίρη Χρονοπούλου, που έφυγε την Παρασκευή από τη ζωή σε ηλικία 90 ετών.

Η Ζωζώ Σαπουντζάκη θέλησε να αποχαιρετήσει τη Μαίρη Χρονοπούλου με ένα συγκινητικό βίντεο από ένα ταβερνάκι που είχαν βγει με φίλους και τραγουδούσαν το "Ακόμα ενα ποτηράκι".

«Ακόμα Ένα Ποτηράκι μου τραγουδούσες γλυκιά μου Μαίρη….. Μόνο που τώρα το ποτηράκι είναι πολύ πικρό για εμένα και για όλους μας! Καλό σου ταξίδι αγαπημένη μου. Ήσουν, είσαι και θα είσαι Μια Κυρία του Ελληνικού θεάτρου και Κινηματογράφου. Σ ΑΓΑΠΩ ΜΑΙΡΗ ΜΟΥ ζήσαμε πολλά Μαζί και σου υπόσχομαι Εμείς οι Δύο δε θα χαθούμε ΠΟΤΕ» έγραψε η Ζωζώ Σαπουντζάκη στη λεζάντα που συνόδευε το βίντεο.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη ZWZW ?? (@zwzw_sampoutzaki_official)





Ειδήσεις σήμερα:

Εύβοια: Κατήγγειλε τον πρώην σύζυγο της ότι αποπειράθηκε να βιάσει το 9χρονο παιδί τους

Χανιά: Φωτιά στις παλιές φυλακές

Κορυδαλλός: Σύλληψη 39χρονου για παραμέληση του 4χρονου παιδιού του