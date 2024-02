Κοινωνία

Κύκλωμα μαστροπείας - Ανήλικες: Στη δημοσιότητα τα στοιχεία της “Λορέλας” και ακόμη τεσσάρων ατόμων

Οι αρχές έδωσαν στη δημοσιότητα τα στοιχεία πέντε εκ των κατηγορουμένων για συμμετοχή σε κύκλωμα μαστροπείας με θύματα ανήλικες.

Στη δημοσιότητα έδωσε η Ελληνική Αστυνομία τις φωτογραφίες και τα στοιχεία των συλληφθέντων για το κύκλωμα μαστροπείας με θύματα ανήλικα κορίτσια το οποίο εξαρθρώθηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων.

Πρόκειται για πέντε άτομα που συνελήφθησαν τον Ιανουάριο του 2024.

Δείτε ΕΔΩ τα στοιχεία των κατηγορούμενων για μαστροπεία

Υπενθυμίζεται ότι είχε αρνηθεί κάθε εμπλοκή της με το κύκλωμα μαστροπείας η 31χρονη, η οποία ενώπιον του ανακριτή, παρουσιάστηκε όχι ως εγκέφαλος – οπως κατηγορείται από τις Aρχές , αλλά ως εκείνη που πάλευε να σώσει τα ανηλικα κορίτσια από την πορνεία.

Σε βάρος της 31χρονης, ασκήθηκε ποινική δίωξη για μαστροπεία τελεσθείσα σε βάρος πρόσωπου νεότερου των δεκαπέντε ετών, με προσφορά ή υπόσχεση πληρωμής χρημάτων, κατ’ εξακολούθηση.

Για τον 24χρονο, ασκήθηκε ποινική δίωξη για μαστροπεία τελεσθείσα σε βάρος ανηλίκου με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας, με προσφορά ή υπόσχεση πληρωμής χρημάτων, κατ’ εξακολούθηση και για πορνογραφία (παραγωγή, διανομή και κατοχή) με τη χρησιμοποίηση ανηλίκων, τελεσθείσα μέσω πληροφοριακών συστημάτων, κατ’ εξακολούθηση και κατά συρροή, κατ’ επάγγελμα.

Για τους άλλους 3 άνδρες, ασκήθηκαν ποινικές δίωξεις για μαστροπεία ανηλίκου τελεσθείσα κατά συρροή, με προσφορά ή υπόσχεση πληρωμής χρημάτων ή οποιουδήποτε άλλου ανταλλάγματος και για γενετήσια πράξη με ανήλικο έναντι αμοιβής τελεσθείσα σε βάρος προσώπου μεγαλύτερου των δεκαπέντε ετών, κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση.

Να υπενθυμίσουμε ότι η 31χρονη, από αρχές του 2022, φέρεται να εξωθούσε ανήλικη στην πορνεία, αποκομίζοντας χρηματικό όφελος, ο 33χρονος, στα μέσα Απριλίου 2023,να ανάρτησε φωτογραφίες της ανωτέρω ανήλικης και μίας επίσης ανήλικης σε ιστότοπο, μέσω του οποίου πραγματοποιήθηκαν τουλάχιστον 10 ερωτικά ραντεβού σε ξενοδοχεία στο κέντρο της Αθήνας, και ο 55χρονος το διάστημα Ιουλίου – Αυγούστου 2023, να συνευρέθηκε ερωτικά στην κατοικία του με την πρώτη ανήλικη και ακόμη μία, έναντι χρηματικού ποσού, και κατά το ίδιο διάστημα και προγενέστερα, να προέβη σε όμοιες πράξεις με τις εν λόγω ανήλικες, τόσο από κοινού όσο και με καθεμία ξεχωριστά.

