ΣΥΡΙΖΑ – Γεροβασίλη: Η σύσκεψη, οι επαφές και η υπόσχεση που τη χρίζουν υποψήφια Πρόεδρο

Οι παρασκηνιακές διαβουλεύσεις εντείνονται, με την Όλγα Γεροβασίλη να εμφανίζεται, μέχρι στιγμής, ως η επικρατέστερη για να σταθεί απέναντι στο Στέφανο Κασσελάκη, στις εσωκομματικές εκλογές.

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ, μετά την χθεσινή παρέμβαση του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος πέταξε το γάντι στον Στέφανο Κασσελάκη λίγο πριν την έναρξη του Συνεδρίου, με τον τελευταίο να το σηκώνει στην εναρκτήρια ομιλία του και να ανακοινώνει εσωκομματικές εκλογές για την ανάδειξη Προέδρου άμεσα.

Σύμφωνα με το protothema.gr, Αλέκος Φλαμπουράρης, Χρήστος Σπίρτζης, Κατερίνα Νοτοπούλου, Νίκος Παππάς, Κώστας Ζαχαριάδης, Θανάσης Θεοχαρόπουλος, αλλά και οι Γραμματείς του κόμματος, Ράνια Σβίγκου και Γιώργος Βασιλειάδης επιδόθηκαν σε ολονύκτιες διαβουλεύσεις, με στόχο να υπάρξει «ενιαία έκφραση» σε μια κοινή υποψηφιότητα, μετά την ομιλία Κασσελάκη στο Συνέδριο.

Λίγο πριν τα μεσάνυχτα, οι παριστάμενοι κάλεσαν, την Όλγα Γεροβασίλη να προσέλθει στην σύσκεψη, λέγοντας της ότι έπρεπε «να σκεφτεί την προοπτική» να προσέλθουν στις εσωκομματικές κάλπες με ένα πρόσωπο κοινής αποδοχής. Η σύσκεψη ολοκληρώθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα,

Η Όλγα Γεροβασίλη, εμφανίζεται αυτή τη στιγμή ως ο πιθανότερος αντίπαλος του Στέφανου Κασσελάκη στις εσωκομματικές εκλογές. Η Γεροβασίλη συναντήθηκε με τον Διονύση Τεμπονέρα, ο οποίος έχει ασκήσει έντονη κριτική στον Κασσελάκη και πολλοί περίμεναν να θέσει υποψηφιότητα, αλλά φαίνεται πως κάνει πίσω και θα στηρίξει την Γεροβασίλη, αλλά και με άλλα στελέχη όπως ο Αντώνης Θεοχαρόπουλος και ο Σωκράτης Φάμελλος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Όλγα Γεροβασίλη, είχε επαφή με τον Αλέξη Τσίπρα, από τον οποίο απέσπασε την υπόσχεση ότι θα τη στηρίξει δημόσια.

Ο Διονύσης Τεμπονέρας μιλώντας στο Συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ δήλωσε πως «αν χρειαστεί για να προχωρήσει αυτή η υπόθεση να κάνουμε στην άκρη για το κοινό καλό, θα το κάνουμε με χαρά γιατί έτσι μεγαλώσαμε», ενώ τόνισε πως δεν διεκδικεί καρέκλες. «Καρέκλες και οφίτσια αν και μας προσφέρθηκαν δεν τα διεκδικήσαμε ποτέ, ούτε και τα χρειαζόμαστε, γιατί τις μάχες μας τις δίνουμε με ανιδιοτέλεια και αυταπάρνηση μέσα στην κοινωνία, χωρίς να ζητάμε μερτικό» είπε χαρακτηριστικά. Οι αναφορές του αυτές ερμηνεύονται ως απόφαση του κ. Τεμπονέρα να μην είναι υποψήφιος για την ηγεσία του κόμματος, εξέλιξη που επί της ουσίας «ανοίγει» τον δρόμο για την υποψηφιότητα της Όλγας Γεροβασίλη απέναντι στον Στέφανο Κασσελάκη.

Από την πλευρά του ο Σωκράτης Φάμελλος, το όνομα του οποίου είχε ακουστεί έντονα, τις τελευταίες ώρες μετά την ηχηρή παρέμβαση Τσίπρα και την απάντηση Κασσελάκη, φαίνεται πως δεν θα είναι υποψήφιος. Εξάλλου, πρόθεση είναι να υπάρξει ένας υποψήφιος, κοινής αποδοχής, απέναντι στον Στέφανο Κασελάκη, ώστε να μην υπάρχει κατακερματισμός, κάτι το οποίο θα τον ευνοούσε τον νυν πρόεδρο του κόμματος.

«Κινδυνεύουμε να χάσουμε το νόημα του Συνέδριου» επεσήμανε ο Σωκράτης Φάμελλος μιλώντας στο OPEN, υποστηρίζοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει πρόβλημα προέδρου, αλλά πολιτικής πρότασης. Ερωτηθείς αν θα είναι υποψήφιος απέναντι στον Στέφανο Κασσελάκη απάντησε ότι σημασία έχουν οι συλλογικές διαδρομές.

Κρίσιμος είναι ο ρόλος και του Νίκου Παππά, ο οποίος, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει συνεχείς επαφές με στελέχη του κόμματος, ενώ ακόμα δεν έχει ανοίξει τα χαρτιά του για το ποιον θα στηρίξει. Ο ίδιος, αναμένεται να μιλήσει αύριο στο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ, όπου φαίνεται πως θα δώσει ένα στίγμα για τις προθέσεις του. Πληροφορίες αναφέρουν πως θα κάνει λόγο για την ανάγκη για ενότητα και συστράτευση, ενώ πιθανότατα θα ασκήσει κριτική σε κινήσεις και επιλογές που κάνουν κακό στον ΣΥΡΙΖΑ, και δεν βοηθούν στην οργανωτική εξωστρέφεια, και στην αλλαγή κατεύθυνσης για την οποία ο ίδιος είχε μιλήσει.

Από την πλευρά του, ο Παύλος Πολάκης, σχολίασε πως «προτρέπω σε κάποιους επίδοξους αρχηγούς να μην βλέπουν τον απογευματινό ίσκιο τους και να τον περνούν για το μπόι τους, και σε κάποιους άλλους να ξεκαβαλικέψουν το καλάμι που πρόωρα καβάλησαν…», στέλνοντας σαφές μήνυμα.

«Το κόμμα πρέπει να γίνει κόμμα μελών», υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Στέφανος Κασσελάκης, μιλώντας στο ρ/σ «Κόκκινο». Ερωτηθείς για τη χθεσινή του ομιλία, ο ίδιος δήλωσε πως δεν σκοπεύει να αναφερθεί στους «πολιτικούς υπολογισμούς» και τις «σκέψεις», τονίζοντας ότι οι «αλλαγές που πρέπει να γίνουν» είναι για να «ταιριάξουν το κόμμα με την κοινωνία». Δήλωσε, επίσης, ότι είναι «το τελευταίο άτομο που είναι κολλημένο με την καρέκλα του» και ότι θέλει να «προσφέρει στον τόπο» από μια θέση που θα έχει τη «νομιμοποίηση των μελών και της βάσης».

