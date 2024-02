Πολιτισμός

Εορτολόγιο - 24 Φεβρουαρίου: Ποιος γιορτάζει σήμερα

Ποιοι γιορτάζουν σήμερα. Ποιους Αγίους τιμά η Ορθόδοξη Εκκλησία.

Σήμερα, 24 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με τον συναξαριστή της Ορθόδοξης Εκκλησίας, τιμάται η μνήμη:

Πρώτη και δευτέρα εύρεσις της τίμιας κεφαλής του αγίου προφήτου, προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου

Μετά τον αποτρόπαιο θάνατο του αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, η κεφαλή του γενναίου υπερασπιστή της ηθικής και της αλήθειας ετάφη με διαταγή της δυσεβούς Ηρωδιάδος σε κάποιο σημείο κοντά στο παλάτι, όπου κατά καιρούς πήγαινε και πατούσε για να ικανοποιεί το ακόρεστο μένος της εναντίον του. Εκεί παρέμεινε θαμμένη, έως ότου δύο μοναχοί έφθασαν στα Ιεροσόλυμα για να προσκυνήσουν τον τάφο του Κυρίου. Ύστερα δε από όραμα καθ’ υπόδειξη του ίδιου του Προδρόμου, κατευθύνθηκαν στο παλάτι του Ηρώδη και στο σημείο που τους υποδέχτηκε βρήκαν την τίμια κεφαλή και αφοσιώθηκαν στη φύλαξή της. Μετά το θάνατο των δύο μοναχών, η τίμια κεφαλή χάθηκε. Βρέθηκε όμως εκ νέου επί αυτοκράτορα Ουαλεντιανού Γ`. Την τίμια κεφαλή παρέλαβε τότε ο Επίσκοπος Ουράνιος και την τοποθέτησε στην εκκλησία προς προσκύνηση και αγιασμό των πιστών. Μαρτυρώνται δε πολλά θαύματα και ιάσεις.

