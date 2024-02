Πολιτική

Βασιλειάδης: Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν χρειάζεται “πατερούλη”, αλλά σοβαρές πολιτικές λύσεις (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε στον ΑΝΤ1 για την “μυστική σύσκεψη”, το “πράσινο φως” στην Γεροβασίλη, την παρέμβαση Τσίπρα, τις διαρροές και την “καθαρή θέση” του Κασσελάκη. Πότε και πως θα πρέπει να γίνουν οι εκλογές.

-

Στην εκπομπή «Στούντιο με Θέα» του ΑΝΤ1 μίλησε το Σάββατο ο Γιώργος Βασιλειάδης, αναπληρωτής Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, για τις ραγδαίες εξελίξεις μετά από την παρέμβαση του Αλέξη Τσίπρα, λίγες ώρες πριν από το Συνέδριο του κόμματος και την αντίδραση του Στέφανου Κασσελάκη.

Ο κ. Βασιλειάδης επανέλαβε πολλάκις ότι πρέπει «να μιλάμε καθαρά χωρίς υπεκφυγές που θα τις βρούμε στο μέλλον. Ο κ. Κασσελάκης έθεσε ορισμένα πράγματα σε συγκεκριμένο πλαίσιο, με χρονικό ορίζοντα το φθινόπωρο, να πάμε για τις ευρωεκλογές ενωμένα με σχέδιο για την επόμενη ημέρα ή γίνεται η συζήτηση εδώ και τώρα, γιατί αυτά τα μπρος πίσω δεν βοηθάνε το κόμμα αυτή την στιγμή».

«Το Συνέδριο είναι το ανώτατο όργανο του κόμματος. Θα είναι παράδοξο να ζητά ο πρόεδρος να ξεκαθαρίσει η κατάσταση, να υπάρχει αντίπαλος που να λέει πάμε σε εκλογές και το συνέδριο να αποφασίσει κάτι διαφορετικό, αλλά υπάρχει αυτή η δυνατότητα», είπε ο κ. Βασιλειάδης, ενώ αναφορικά με ονόματα που ακούγονται ως πιθανοί αντίπαλοι του κ. Κασσελάκη, όπως της Όλγας Γεροβασίλη και του Γιώργου Καραμέρου, σημείωσε ότι «πρέπει να τεθούν επί τάπητος το πλαίσιο και οι διεκδικήσεις από κάθε έναν που θέλει να είναι υποψήφιος».

Αναφέρθηκε στο ζήτημα των διαρροών και τα δημοσιεύματα για δυσαρέσκεια του όταν ζήτησε να δει το περιβόητο ερωτηματολόγιο του Στέφανου Κασσελάκη προς τους πολίτες, λέγοντας «είναι δύσκολο και δεν μπορείς να δουλέψεις, με αυτό το πράγμα, με τις διαρροές. Δεν μπορεί να είναι μια κλειστή σύσκεψη και σε πέντε λεπτά να υπάρχουν διαρροές. Μέσα σε μια σύσκεψη του ανώτατου οργάνου θα πρέπει να μπορούν να ειπωθούν τα πάντα και να μείνουν μέσα στις κλειστές πόρτες. Αυτό το έθεσε και ο Στέφανος Κασσελάκης».

Σχετικά με τις πληροφορίες που τον έφεραν ως ένα από τα στελέχη που συμμετείχαν σε σύσκεψη που «έδωσε το πράσινο φως» στην Όλγα Γεροβασίλη για να είναι υποψήφια απέναντι στον Στέφανο Κασσελάκη, ο κ. Βασιλειάδης απάντησε πως «στην διάρκεια του συνεδρίου όλοι βρισκόμαστε και όλοι μιλάμε με πολλά στελέχη. Δεν έχει σημασία να επιβεβαιώσω ή να μην επιβεβαιώσω αν έγινε μια συζήτηση. Έχουμε δύο δεδομένα αυτή την στιγμή: την παρέμβαση Τσίπρα και την θέση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ που είναι ξεκάθαρη, σαφής και απόλυτα ειλικρινής θα μου επιτρέψετε να πω»

Συνέχισε λέγοντας «δεν μπορώ να φανταστώ τι μπορεί να κάνει ο Αλέξης Τσίπρας, που είναι ο ιστορικός ηγέτης του κόμματος. Ο Αλέξης Τσίπρας τοποθετήθηκε, ο Στέφανος Κασσελάκης είπε μην κάνουμε παιχνίδια, όποιος με αμφισβητεί να το κάνει τώρα», ενώ επιτέθηκε στον Ευκλείδη Τσακαλώτο για τα πυρά που εκτόξευσε στον Αλέξη Τσίπρα.

Προσέθεσε ότι «Ο κόσμος δεν έχει μνήμη χρυσόψαρου. Οι διαφωνίες κατατίθενται στα συνέδρια. Μην συγχέουμε όσα συμβαίνουν τώρα, με άκυρες και άσκοπες αποφάσεις. Ο κόσμος ψήφισε τον ΣΥΡΙΖΑ για αξιωματική αντιπολίτευση. Ο κόσμος περιμένει από εμάς. Περιμένει ξεκάθαρες λύσεις και απαντήσεις. Δεν πήγε κάπου αλλού στην κεντροαριστερά ο κόσμος, περιμένει και πρέπει να πούμε τι λέμε για την Παιδεία, την Υγεία, την Οικονομία. ΣΥΡΙΖΑ θα υπάρχει την επόμενη ημέρα».

«Ο Αλέξης Τσίπρας πήρε κάποιες δύσκολες αποφάσεις το περασμένο καλοκαίρι. Θα πρέπει ο χώρος μας να ζει χωρίς “πατερούλη”. Να κάνουμε μια σοβαρή πολιτική συζήτηση», σημείωσε ο κ. Βασιλειάδης.

Σε ότι αφορά τις εσωκομματικές εκλογές, ο αναπληρωτής Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, είπε ότι μένει να φανεί αν θα γίνουν με ανοιχτό ή με κλειστό κατάλογο και ότι μπορεί τελικώς να επιλεγεί κάποιο υβριδικό μοντέλο, ενώ ως προς τον χρόνο διεξαγωγής τους υποστήριξε ότι «Η λογική θα έλεγε ότι οι εκλογές θα έπρεπε να γίνουν σύντομα. Το fast track δεν βοήθησε στις εκλογές του Σεπτεμβρίου. Θα ήταν πιο σώφρων να γίνουν θα ήταν στα τέλη του Μάρτη».