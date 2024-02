Αθλητικά

Μεξικό - Τσιτσιπάς: Ήττα και αποκλεισμός στον ημιτελικό του “Mifel Tennis Open”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δεν τα κατάφερε ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ο οποίος ηττήθηκε από το Νορβηγό Κάσπερ Ρούουντ.

-

Στον ημιτελικό σταμάτησε η πορεία του Στέφανου Τσιτσιπά, στο τουρνουά «Mifel Tennis Open», που διεξάγεται στο Λος Κάμπος του Μεξικό. Ο Ελληνας πρωταθλητής (Νο 1 στον κόσμο) ηττήθηκε με 6-4, 7-6(4) από τον Νορβηγό, Κάσπερ Ρούουντ (Νο 12) και δεν κατάφερε να διεκδικήσει την διατήρηση των κεκτημένων, καθώς πέρυσι είχε κατακτήσει το τρόπαιο στην διοργάνωση.

Στο πρώτο σετ, οι δύο τενίστες κράτησαν το σερβίς τους μέχρι το έβδομο game, όταν ο Ρούουντ έκανε break, προηγήθηκε με 4-3 και έφθασε στο 1-0, μετά από 39 λεπτά αγώνα. Στο δεύτερο σετ, ο «Tsitsifast» ήταν πιό αποφασιστικός, όπως και ο Νορβηγός, με αποτέλεσμα να οδηγηθούν στο tie break. Εκεί, ο Ρούουντ έκανε break με το... καλημέρα και αφού προηγήθηκε με 4-0 («σπάζοντας» εκ νέου το σερβίς του Τσιτσιπά), πήρε την νίκη, μετά από μία ώρα και 12 λεπτά.

Ειδήσεις σήμερα:

Βασιλειάδης: Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν χρειάζεται “πατερούλη”, αλλά σοβαρές πολιτικές λύσεις (βίντεο)

Ρωσία - Ουκρανία: Η “μαύρη” επέτειος του πολέμου (εικόνες)

Τέμπη: Μαραθώνιος 400 χλμ στην μνήμη των θυμάτων (βίντεο)