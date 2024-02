Πολιτική

Μη κρατικά πανεπιστήμια - Γιαννακοπούλου: Δεν θα καταψηφίσω το νομοσχέδιο

"Πονοκέφαλος" από την αντίθεση της Νάντιας Γιαννακοπούλου στην γραμμή του Νίκου Ανδρουλάκη, που θέτει θέμα κομματικής πειθαρχίας. Πληροφορίες και για άλλους αντιδρώντες.

Σε αντίθετη κατεύθυνση από την γραμμή του Νίκου Ανδρουλάκη, που δήλωσε ότι το ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής θα καταψηφίσει το νομοσχεδιο για την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων, φαίνεται πως κινείται η Νάντια Γιαννακοπούλου.

Η βουλευτής του κόμματος δήλωσε στα Παραπολιτικά ότι «Τα μη κρατικά πανεπιστήμια είναι θέση του κόμματος και του Συνεδρίου. Συμφωνώ με το νομοσχέδιο. Για εμένα είναι θέμα συνείδησης και δεν υπάρχει περίπτωση να το καταψηφίσω».

Σύμφωνα με πληροφορίες, βουλευτές έχουν ζητήσει την σύγκληση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΠΑΣΟΚ, προκειμένου να υπάρξει συζήτηση και ενημέρωση για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, ενώ οι ίδιες πηγές ενημέρωσης αναφέρονται και σε άλλους βουλευτές, που είναι αντίθετοι με την "εντολή" Ανδρουλάκη για καταψήφιση.

Μιλώντας το πρωί στον ΑΝΤ!, ο Δημήτρης Μάντζος είπε «το νομοσχέδιο δεν ικανοποιεί τις δικές μας αξιώσεις. Χρειάζεται ενίσχυση του δημόσιου πανεπιστημίου και θεραπεία των παθογενειών του. Εδώ υπάρχει εμπόριο εντυπώσεων. Στην Ευρώπη το 85% σπουδάζει σε καλά δημόσια πανεπιστήμια. Και στην Κύπρο που υπάρχουν ιδιωτικά πανεπιστήμια, μεγάλο ποσοστό φεύγει εκτός. Σε κάθε θέμα αιχμής συνεδριάζουμε και αποφασίσουμε».

