ΣΥΡΙΖΑ - Κασιμάτη: Τον Κασσελάκη τον αμφισβητούν στελέχη που έπρεπε να έχουν παραιτηθεί (βίντεο)

Τι είπε στον ΑΝΤ1 η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ για τον Αλέξη Τσίπρα και κορυφαία στελέχη και το ενδεχόμενο νέας διάσπασης. Τα σχόλια του Δημήτρη Μαρκόπουλου και του Δημήτρη Μάντζζου για τα Τέμπη και τα μη κρατικά ΑΕΙ.

Στην εκπομπή «Στούντιο με Θέα» του ΑΝΤ1 ήταν καλεσμένοι το Σάββατο οι βουλευτές Δημήτρης Μαρκόπουλος της ΝΔ, Νίνα Κασιμάτη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και Δημήτρης Μάντζος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.

Η Νίνα Κασιμάτη άσκησε δριμεία κριτική για τις εσωκομματικές εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ, μετά την παρέμβαση του Αλέξη Τσίπρα, λίγες ώρες πριν από το Συνέδριο, στρέφοντας τα βέλη της στους αμφισβητίες του Στέφανου Κασσελάκη και βάζοντας στο στόχαστρο κορυφαία στελέχη που δεν ανέλαβαν τις ευθύνες τους για την εκλογική αποτυχία στις εθνικές εκλογές.

Όπως τόνισε, «Το πρόβλημα δεν ήταν ο Πρόεδρος, ο Αλέξης Τσίπρας για τις χαμένες εκλογές. Έπρεπε να αναζητήσουμε τα αίτια της ήττας. Ο κ. Τσίπρας λειτούργησε με μεγάλη αξιοπρέπεια. Έπρεπε να παραιτηθούν και τα καθοδηγητικά όργανα».

Ως προς την αμφισβήτηση του Στέφανου Κασσελάκη και την δρομολόγηση εκλογών μόλις τέσσερις μήνες μετά από την ανάδειξη του στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, η Νίνα Κασιμάτη είπε «Θεωρώ είναι πολύ νωπή η εντολή των μελών στον Στέφανο Κασσελάκη. Πριν την εκλογή του Στέφανου Κασσελάκη, είχαμε πέσει πολύ δημοσκοπικά. Σε κάποιους υπάρχει μια ιδιοκτησιακή λογική».

«Δεν υπάρχει καλώς ή κακώς στις υποψηφιότητες. Εάν πάμε σε εκλογές, τις οποίες θεωρώ ανορθόδοξες, όποιος θέλει μπορεί να βάλει υποψηφιότητα»

Συμπλήρωσε ότι «Είχε ήδη τεθεί το θέμα των εκλογών, πριν την παρέμβαση του κ. Τσίπρα. Ο κ. Κασσελάκης έχει πει ότι δεν θα φύγει από το κόμμα. Δεν βλέπω διάσπαση και την απεύχομαι».

Κόντρα για τα Τέμπη και τα μη κρατικά πανεπιστήμια

Η κ. Κασιμάτη, σχολιάζοντας αναφορές του Δημήτρη Μαρκόπουλου, που είναι Πρόεδρος της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη είπε ότι «Οι οικογένειες των θυμάτων δεν είναι καθόλου ευχαριστημένες από το αποτέλεσμα της εξεταστικής», ενώ σχετικά με το νομοσχέδιο για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, είπε «χαίρομαι που το ΠΑΣΟΚ αποφάσισε να μην ψηφίσει αυτό το κατάπτυστο νομοσχέδιο που παραβιάζει το άρθρο 16 του συντάγματος. Αυτός ο νόμος παραβιάζει το Σύνταγμα. Η Νέα Δημοκρατία έχει προσπαθήσει ν’ αλλάξει δύο φορές το Σύνταγμα και δεν τα κατάφερε γι’ αυτό έφερε αυτό το νομοσχέδιο».

Από την πλευρά του, ο Δημήτρης Μαρκόπουλος είπε ότι «η Εξεταστική Επιτροπή δεν έχει ολοκληρώσει το έργο της. Ας δούμε και τα πορίσματα των κομμάτων. Είναι μια Εξεταστική Επιτροπή με πάρα πολλούς μάρτυρες. Φτάσαμε στους 37. Η πλειοψηφία έκρινε ότι κάποιοι μάρτυρες από τα δευτεροβάθμια όργανα δεν υπήρχε λόγος να κληθούν. Πρέπει να φωτιστούν τα πάντα και να υπάρχει Δικαιοσύνη. Στις 8 Μαρτίου θα δούμε τα πορίσματα και στις 11 Μαρτίου θα τα συζητήσουμε».

«Περιμένουμε πρόσθετο υλικό από την Εισαγγελία Εφετών της Λάρισας που κάνει την δική της έρευνα. Έχω ενημερωθεί τηλεφωνικά για αυτό, δεν έχω πάρει κάτι στα χέρια μου», προσέθεσε ο κ. Μαρκόπουλος, ο οποίος απαντώντας σε επικρίσεις της αντιπολίτευσης για την μη κλήτευση ως μάρτυρα του κ. Γεννηδούνια ότι «κάποιοι έλεγαν ότι δεν θα έρθει ο Καραμανλής, ήρθε ο Καραμανλής. Τα ίδια έλεγαν για τον Χρυσοχοΐδη και τον Πλεύρη. Όλες οι ομάδες κλήθηκαν».

Ο Δημήτρης Μάντζος είπε «το νομοσχέδιο δεν ικανοποιεί τις δικές μας αξιώσεις. Χρειάζεται ενίσχυση του δημόσιου πανεπιστημίου και θεραπεία των παθογενειών του. Εδώ υπάρχει εμπόριο εντυπώσεων. Στην Ευρώπη το 85% σπουδάζει σε καλά δημόσια πανεπιστήμια. Και στην Κύπρο που υπάρχουν ιδιωτικά πανεπιστήμια, μεγάλο ποσοστό φεύγει εκτός. Σε κάθε θέμα αιχμής συνεδριάζουμε και αποφασίσουμε».

«Η Βουλή απέτυχε στην εξεταστική για τα Τέμπη ή πέτυχε να συγκαλύψει την υπόθεση. Η Νέα Δημοκρατία ως πλειοψηφία αποφάσισε να μην κληθούν εμπειρογνώμονες και κρίσιμοι μάρτυρες. Ποιος έκανε αρένα την επιτροπή; Οι εκπρόσωποι του ΠΑΣΟΚ ή τα μέλη της πλειοψηφίας;», είπε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής..

