Ζελένσκι για επέτειο ρωσικής εισβολής: Η Ουκρανία θα νικήσει

Η δήλωση του Ουκρανού προέδρου για την επέτειο των δύο χρόνων από την έναρξη του πολέμου. Η ανακοίνωση του ελληνικού ΥΠΕΞ και η δήλωση του Νίκου Δένδια.

"Θα νικήσουμε", είπε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι στη δεύτερη επέτειο της ρωσικής εισβολής, σε βίντεο που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η προεδρία.

"Παλεύουμε γι' αυτό. Εδώ και 730 ημέρες από τη ζωή μας. Και θα νικήσουμε, την καλύτερη μέρα της ζωής μας", είπε από το στρατιωτικό αεροδρόμιο Γκοστομέλ, κοντά στο Κίεβο και θέατρο μιας σημαντικής μάχης με τους Ρώσους τις πρώτες μέρες της εισβολής.

Ο Ουκρανός πρόεδρος συνοδευόταν από δυτικούς ηγέτες που βρέθηκαν εκεί για την περίσταση, κυρίως την επικεφαλής της ιταλικής κυβέρνησης Τζόρτζια Μελόνι, η οποία προεδρεύει της G7, την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και τον Καναδό πρωθυπουργό Τζάστιν Τριντό.

«Πιστεύουμε ότι η Ουκρανία αγωνίζεται επίσης και για την δική μας ελευθερία αλλά και για το εθνικό μας συμφέρον», είπε στους δημοσιογράφους η Μελόνι, η οποία πρόκειται να υπογράψει διμερή συμφωνία ασφαλείας με τον Ουκρανό πρόεδρο.

Μετά το Λονδίνο τον Ιανουάριο, το Κίεβο υπέγραψε τέτοιου είδους κείμενο, ιδιαίτερα με τη Γερμανία και τη Γαλλία.

Συγκεκριμένα, αυτές οι συμφωνίες ασφαλείας μπορεί να αφορούν τη χορήγηση στρατιωτικού εξοπλισμού, διαλειτουργικού με αυτόν του ΝΑΤΟ, την εκπαίδευση των ουκρανικών δυνάμεων και την ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανίας της Ουκρανίας.

Σύμφωνα με το ιταλικό πρακτορείο AGI, οι Μελόνι και Ζελένσκι θα ανοίξουν μια συνάντηση της G7 (Ηνωμένες Πολιτείες, Ιαπωνία, Γερμανία, Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιταλία, Καναδάς) στις 4:00 μ.μ. GMT από τον Καθεδρικό Ναό της Αγίας Σοφίας, ένα διάσημο μνημείο του κέντρου του Κιέβου.

Ελληνικό ΥΠΕΞ: Η Ελλάδα στέκεται σταθερά στο πλευρό του γενναίου ουκρανικού λαού

Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία εκφράζει την συμπαράσταση της Ελλάδας προς την κυβέρνηση και τον λαό της Ουκρανίας.

Η ανακοίνωση του ΥΠΕΞ:

Συμπληρώνονται σήμερα δύο χρόνια από την παράνομη ρωσική επίθεση κατά της Ουκρανίας, που έχει οδηγήσει στην απώλεια χιλιάδων ανθρώπινων ζωών και σε ανυπολόγιστες καταστροφές.

Η Ελλάδα στέκεται σταθερά στο πλευρό του γενναίου ουκρανικού λαού που αγωνίζεται για την ανεξαρτησία και την κυριαρχία της χώρας του. Η συμπαράστασή μας προς την κυβέρνηση και τον λαό της Ουκρανίας είναι συνεχής και ειλικρινής.

Η θέση μας είναι κατηγορηματική: οι μεταβολές διεθνώς αναγνωρισμένων συνόρων με τη χρήση στρατιωτικής βίας είναι αντίθετες προς τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και συνεπώς μη αποδεκτές.

Ο σεβασμός της εδαφικής ακεραιότητας, της εθνικής κυριαρχίας και ανεξαρτησίας όλων των κρατών και η αποχή από τη χρήση βίας ή την απειλή χρήσης βίας στις διεθνείς σχέσεις, αποτελούν θεμελιώδεις αρχές του διεθνούς δικαίου και αδιαπραγμάτευτες αρχές της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής.

Η Ελλάδα δεν ξεχνά τα θύματα των ρωσικών επιθέσεων και τις καταστροφές στη Μαριούπολη, στην περιοχή όπου αναπτύχθηκαν πολυπληθείς ελληνικές κοινότητες επί αιώνες.

Παραμένουμε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε να στηρίζουμε την Ουκρανία στον δίκαιο αμυντικό της αγώνα.

Νικος Δένδιας: Υπαρκτή απειλή ο αναθεωρητισμός

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας στο πλαίσιο επίσκεψής του στη Σχολή Εφέδρων Αξιωματικών Πεζικού (ΣΕΑΠ), στο Ηράκλειο Κρήτης, αναφέρθηκε στα δύο χρόνια που συμπληρώνονται σήμερα «από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία» είπε: «Θα πρέπει να σημειώσουμε αυτήν την επέτειο, για να αντιληφθούμε όλοι τι μεγάλη απειλή, τι υπαρκτή απειλή συνιστά ο αναθεωρητισμός για τον 21ο αιώνα».

«Πως ισχυρά κράτη προσπαθούν να επιβάλλουν τη θέλησή τους σε γειτονικά τους κράτη πέρα από το Διεθνές Δίκαιο, πέρα από τις προβλέψεις του καταστατικού χάρτη των Ηνωμένων Εθνών» κατέληξε ο υπουργός Εθνικής ‘Αμυνας.

