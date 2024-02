Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ - Παππάς: Συμβιβαστική πρόταση για νέο όργανο με συμμετοχή Γεροβασίλη

Τι πρότεινε αναλυτικά κατά την ομιλία του στο συνέδριο του κόμματος, ο πρώτην υπουργός Επικρατείας Νίκος Παππάς.

Πρόταση για την δημιουργία ενός οργάνου που θα πλαισιώσει τον Στέφανο Κασσελάκη και θα καταργεί την Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε στο Συνέδριο του κόμματος ο Νίκος Παππάς, καταθέτοντας παράλληλα μία πρόταση που αποτελεί πλατφόρμα για την αποφυγή των εσωκομματικών εκλογών.

Συγκεκριμένα, πρόκρινε να δημιουργηθεί ένα “εκτελεστικό γραφείο που θα πάει το κόμμα στην μάχη” το οποίο θα είναι “συμπεριληπτικό και συνθετικό” και θα συνιστά το “πολιτικό κέντρο” μέχρι τις ευρωεκλογές. Επίσης “να έρθουν προτάσεις για τον μετασχηματισμό του κόμματος” και “να ξεκινήσει η συγκρότηση του ψηφοδελτίου” για τις ευρωεκλογές.

Πρότεινε μάλιστα στο όργανο αυτό να μετέχει η Όλγα Γεροβασίλη για την οποία ανέφερε πως “κοσμεί την παράταξή μας” και “είναι ένα στέλεχος που συμβάλλει στην παρουσία του κόμματος” οπότε “πρέπει να έχει ξεχωριστή θέση δίπλα στο Στέφανο”. Σημείωσε πως “υπάρχουν λύσεις που θα μας κάνουν να πορευτούμε όλοι μαζί”.

Ο Νίκος Παππας ανέφερε ακόμα ότι “ο Στέφανος δεν ζήτησε λευκή επιταγή” στην πρόσφατη Π.Γ του ΣΥΡΙΖΑ. Στην… ίδια πρόταση όμως είπε πως “λευκή επιταγή δεν λαμβάνει κανείς. Ούτε ο πρόεδρός μας”.

Συνέχισε λέγοντας πως “όταν θέτουμε τον εαυτό μας στην κρίση των μελών ζητάμε υλοποίηση αποφάσεων“. Εγκάλεσε δε τον πρόεδρο του κομματος για “έλλειμμα συλλογικής πολιτικής λειτουργίας” προσθέτοντας “ο Στέφανος έχει τον πρώτο λόγο για να υπερβούμε αυτό το πρόβλημα”. Επίσης ο Νίκος Παππάς μίλησε για “σχέδιο που θέλει τον ΣΥΡΙΖΑ με μειωμένη δύναμη την επόμενη των ευρωεκλογών” ώστε “να παίξει ρόλο στην διαδικασία που θα γίνει στον προοδευτικό χώρο”.

