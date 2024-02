Κοινωνία

Μεταναστευτικό: Δεκάδες αφίξεις σε Λέσβο και Γαύδο (βίντεο)

Περισσότερους από 60 ανθρώπους, εντόπισε και διέσωσε το Λιμενικό Σώμα το πρωί του Σαββάτου.

Στον εντοπισμό και την διάσωση δεκάδων μεταναστών προχώρησε το πρωί του Σαββάτου 25 Φεβρουαρίου, το Λιμενικό Σώμα στην Λέσβο και στην Γαύδο.

Τις πρωινές ώρες του Σαββάτου, Περιπολικό Πλοίο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στο πλαίσιο προγραμματισμένης περιπολίας του, εντόπισε μεγάλο αριθμό αλλοδαπών στη νησίδα Μπαρμπαλιάς της Λέσβου.

Αμέσως καθελκύστηκε το βοηθητικό σκάφος του πλοίου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., το οποίο προσέγγισε στη νησίδα και με τη συνδρομή της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης (Ε.Ο.Δ.), εντοπίστηκαν και περισυνελέγησαν σαράντα δύο (42) άτομα, καλά στην υγεία τους. Οι αλλοδαποί μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Μυτιλήνης και στη συνέχεια στο χώρο καραντίνας ΚΥΤ Καρά Τεπέ ¨ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ¨. Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Μυτιλήνης.

Εντωμεταξύ, τις πρωινές ώρες χθες, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή Παλαιόχωρας από στελέχη του Α.Τ. Γαύδου για τον εντοπισμό είκοσι πέντε (25) αλλοδαπών και μίας λέμβου στην περιοχή “ΤΡΥΠΗΤΗ” Γαύδου.

Οι αλλοδαποί μεταφέρθηκαν με Ε/Γ-Ο/Γ πλοίο από το λιμάνι της Γαύδου στο λιμάνι της Παλαιόχωρας, ενώ στη συνέχεια οδηγήθηκαν, με τη συνοδεία στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., σε προσωρινό χώρο φιλοξενίας του Δήμου Χανίων.

Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων.

