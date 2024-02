Κοινωνία

Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ - Κακοκαιρία: Νέα πρόγνωση για τα ισχυρά φαινόμενα

Σε επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου για επιδείνωση του καιρού προχώρησε η ΕΜΥ. Που και πότε αναμένονται τα κατά τόπους εντονα καιρικά φαινόμενα.

Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ για κατά τόπους ισχυρά φαινόμενα απο το βράδυ της Κυριακής:

"Επιδείνωση του καιρού με ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπεται στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας από τις βραδινές ώρες της Κυριακής (25-02-24) μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης (27-02-24). Τα έντονα φαινόμενα που θα ξεκινήσουν από τα δυτικά, γρήγορα θα επεκταθούν στα κεντρικά και ανατολικά ηπειρωτικά, τις Κυκλάδες και την Κρήτη και βαθμιαία στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Τα φαινόμενα θα συνοδεύονται από ενισχυμένους νοτιοανατολικούς ανέμους εντάσεως 7 και τοπικά στο Ιόνιο 8 μποφόρ και πιθανώς από χαλαζοπτώσεις.

Πιο αναλυτικά, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Την Κυριακή (25-02-24)

Από τις βραδινές ώρες στα νησιά του Ιονίου, τη δυτική και νότια Πελοπόννησο και τη δυτική Κρήτη.

Την Δευτέρα (26-02-24)

Από τις πρώτες πρωινές ώρες στην κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία (κυρίως στα ανατολικά), την ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης πρόσκαιρα και της Αττικής), τις Κυκλάδες, την Κρήτη (κυρίως στα νότια), την Πελοπόννησο και πρόσκαιρα στην Εύβοια και τις Σποράδες με βαθμιαία εξασθένηση των φαινομένων από το απόγευμα. Από τις προμεσημβρινές ώρες θα επηρεαστούν τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου (από τη Χίο και νοτιότερα) και τα Δωδεκάνησα.

Την Τρίτη (27-02-24)

Τα έντονα φαινόμενα θα διατηρηθούν στις νότιες περιοχές των Δωδεκανήσων και βαθμιαία μέχρι το μεσημέρι θα εξασθενήσουν".





