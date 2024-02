Κοινωνία

Αγία Βαρβάρα – Δολοφονία: Νέα ποινική δίωξη σε πρόσωπο “κλειδί”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιο είναι το πρόσωπο εκείνο που φέρεται να συνέβαλε σε τόσο καθοριστικό βαθμό στην πράξη, που πλέον κατηγορείται για συνέργεια.

-

Εξελίξεις παρουσιάζει η υπόθεση της δολοφονίας γαμπρού από τον πεθερό του με κυνηγετική καραμπίνα το Σάββατο το βράδυ στην Αγία Βαρβάρα Αττικής.

Όπως μεταδίδει η συντάκτρια του ΑΝΤ1 Άννα Νικολάου, στο δράστη ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση καθώς και για παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία. Ο 69χρονος πεθερός όμως, δεν είναι το μόνο άτομο εις βάρος του οποίου ασκήθηκε ποινική δίωξη για τη συγκεκριμένη υπόθεση.

Συγκεκριμένα μέσα στη δικογραφία υπάρχει κατάθεση στην οποία αναφέρεται ότι τη στιγμή της δολοφονίας, η φωνή της συγκεκριμένης γυναίκας ακούστηκε μέσα από το ανοικτό θυροτηλέφωνο του κτηρίου να φωνάζει προς το σύζυγό της “Ρίξ’ του!”.

Έτσι οι αρχές προχώρησαν στην άσκηση ποινικής δίωξης και εις βάρος της πεθεράς, με την κατηγορία της συνέργειας στην ανθρωποκτονία του γαμπρού της από πρόθεση.

Διαβάστε ακόμη:

ΣΥΡΙΖΑ: Το Συνέδριο είπε “όχι” σε εκλογές για Πρόεδρο

Πανσέληνος: Το “Φεγγάρι του Χιονιού” στην Ακρόπολη (εικόνες)

Παλαιό Φάληρο - ηλεκτροπληξία: Δημοσιογράφος ο νεκρός