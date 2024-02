Οικονομία

Κιλκίς: Ελεύθερα 5 μέλη από το “παντοδύναμο” κύκλωμα της Διεύθυνσης Μεταφορών

Τι απαντούν στις κατηγορίες οι έντεκα από τους συλληφθέντες για την υπόθεση δωροδοκίας δημόσιων λειτουργών.

Ενώπιον του ανακριτή Κιλκίς για να απολογηθούν οδηγήθηκαν έντεκα συλληφθέντες οι οποίοι κατηγορούνται ότι μαζί με πολλούς άλλους στο πλαίσιο κυκλώματος, έπαιρναν χρήματα για κάθε είδους διευκόλυνση στο πλαίσιο της τοπικής Διεύθυνσης Μεταφορών.

Οι συλληφθέντες κατηγορούνται για σύσταση συμμορίας, δωροληψία υπαλλήλου σε βαθμό κακουργήματος, παράβαση καθήκοντος, πλαστογραφία κατ’ εξακολούθηση.

Οι πέντε από αυτούς αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, είτε απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, είτε εμφάνισης μία φορά τον μήνα στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής τους, είτε καταβολής χρηματικής εγγύησης.

Και οι έντεκα κατηγορούμενοι αρνούνται όλες τις κατηγορίες.

