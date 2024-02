Αθλητικά

Ολυμπιακός - Αστέρας Τρίπολης: Ο Ελ Κααμπί έσωσε τους ερυθρόλευκους (εικόνες)

Σωτήρια η συμμετοχή του παίκτη και καθοριστική για την έκβαση του παιχνιδιού και τη νίκη του Ολυμπιακού.

Ο Ολυμπιακός φλέρταρε με μια αναπάντεχη εντός έδρας απώλεια, αλλά... τέλος καλό όλα καλά. Η πειραϊκή ομάδα νίκησε 2-1 στο άδειο «Γ. Καραϊσκάκης» (εξέτισε ποινή κεκλεισμένων των θυρών) τον Αστέρα Τρίπολης, έφτασε στους 50 βαθμούς και παρέμεινε κοντά τους πρωτοπόρους, ενώ η πελοποννησιακή ομάδα έχασε έδαφος στη διεκδίκηση της έκτης θέσης και των πλέι οφ.

Για να φτάσει στους τρεις βαθμούς, ωστόσο, η ομάδα του Μεντιλίμπαρ χρειάστηκε να κάνει μεγάλη ανατροπή, ην οποία επιτεύχθηκε χάρη στην κλάση δύο μονάδων της: του Αγιούμπ Ελ Κααμπί που σημείωσε και τα δύο γκολ και του Ντανιέλ Ποντένσε, η είσοδος του οποίου στο β΄ ημίχρονο άλλαξε τις ισορροπίες κι έδωσε στην επίθεση της ομάδας του το απρόβλεπτο και την έκρηξη.

Ο βραχύσωμος Πορτογάλος ήταν ο παίκτης που κέρδισε το πέναλτι της ισοφάρισης και συμμετείχε ενεργά στο νικητήριο γκολ με ένα τακουνάκι »«όνειρο» που εξάρθρωσε την άμυνα των Πελοποννήσιων.

Με τον Αστέρα καλά οργανωμένο και συγκεντρωμένο στο πλάνο του Ράσταβατς ξεκίνησε το παιχνίδι, η πρώτη καλή στιγμή του οποίου ανήκε στους φιλοξενούμενους, καθώς στο 11΄ και στη σέντρα του Κρέσπι ο Χουχούμης πήρε την κεφαλιά αλλά η μπάλα πέρασε άουτ.

Οι «ερυθρόλευκοι» ανέλαβαν τον έλεγχο μετά το δεκάλεπτο και άρχισαν να πιέζουν την περιοχή του Τσιφτσή, χάνοντας ευκαιρίες με τους Ναβάρο στο 17΄ (κεφαλιά άουτ) και Φορτούνη στο 32΄ (άστοχο σουτ).

Οι Αρκάδες έχασαν τεράστια ευκαιρία στο 40΄ με τον Γιαμπλόνσκι να υποχρεώνει τον Πασχαλάκης σε μεγάλη επέμβαση για να κρατήσει το «μηδέν», στο 43΄ γκολ του Ναβάρο ακυρώθηκε από τον VAR καθώς η μπάλα στο σουτ του Ισπανού επιθετικού κόντραρε στο χέρι του Ιμπόρα και στο 45΄ ο Αστέρας άνοιξε το σκορ, με τον Γιαμπλόνσκι να βγαίνει στην πλάτη της άμυνας και να εκτελεί με εν κινήσει σουτ.

Καθόλου ικανοποιημένος ο Μεντιλίμπαρ, που έκανε εκτεταμένο ροτέισον, πέρασε με το ξεκίνημα του β΄ ημιχρόνου Ποντένσε, Τσικίνιο και Βέζο, ενώ λίγο αργότερα έστειλε στο παιχνίδι και τον Ελ Κααμπί.

Το δεύτερο μέρος κύλησε στο μισό γήπεδο, με τον Ολυμπιακό να επιτίθεται διαρκώς, τον Αστέρα να αμύνεται και τον Τσιφτσή να κάνει... υπερωρίες. Στο 63΄ ο τερματοφύλακας του Αστέρα μπλόκαρε τη «βολίδα» του Ποντένσε, στο 67΄ έβγαλε τη σέντρα-γκολ του Ροντινέι αλλά στο 78΄ νικήθηκε από τον Ελ Κααμπί στο πέναλτι που εκτέλεσε ο Μαροκινός και το οποίο είχε κερδίσει ο Ποντένσε από τον Καρμόνα.

Μετά την ισοφάριση η πίεση των γηπεδούχων έγινε ακόμα πιο έντονη και απέφερε το νικητήριο γκολ στο 87΄, ξανά με τον Αφρικανό αρχισκόρερ του Ολυμπιακού και του πρωταθλήματος (μαζί με τον Μορόν).

Ένα γκολ-ποίημα σε δημιουργία, με τον Ποντένσε να βρίσκει με τακουνάκι τον Όρτα στη μεγάλη περιοχή και αριστερά, ο Πορτογάλος γύρισε την μπάλα βγάζοντας μόνο τον Ελ Κααμπί στο δεύτερο δοκάρι (τον κάλυπτε ο Ατιένθα) κι εκείνος δεν είχε παρά να σπρώξει την μπάλα στα δίχτυα για το 2-1 και την ανατροπή.

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Βασίλης Φωτιάς

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Ζουγλής, Αλάγκμπε

ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Πασχαλάκης, Ροντινέι, Μπιανκόν (46΄ Βέζο), Κάρμο, Ρίτσαρντς, Ιμπόρα (56΄ Ελ Κααμπί), Έσε (46΄ Τσικίνιο), Όρτα, Φορτούνης, Ναβάρο (79΄ Γιόβετιτς), Καμπαράλ (46΄ Ποντένσε).

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Μίλαν Ράσταβατς): Τσιφτσής, Καρμόνα, Πίτσου, Χριστόπουλος, Χουχούμης (90΄ Άλβαρες), Γιαμπλόνσκι (71΄ Γκος), Αλάγκμπε, Σίτο (59΄ Καλτσάς), Ζουγλής (71΄ Παλάσιος), Κρέσπι, Μάντζης (59΄ Μιριτέλο).

