Aerosmith - Στίβεν Τάιλερ: Απορρίφθηκε αγωγή σε βάρος του για σεξουαλική επίθεση

Αγωγή σε βάρος του τραγουδιστή Aerosmith Στίβεν Τάιλερ για σεξουαλική επίθεση απορρίφθηκε, καθώς δικαστής αποφάνθηκε ότι η ενάγουσα περίμενε πάρα πολύ χρονικό διάστημα για να μηνύσει τον Αμερικανό ροκ σταρ.

Η Τζιν Μπελίνο, πρώην μοντέλο, ισχυρίστηκε ότι ο Τάιλερ της επιτέθηκε σε έναν τηλεφωνικό θάλαμο του Μανχάταν και αργότερα την ίδια μέρα σε ξενοδοχείο.

Τα περιστατικά φέρεται να έλαβαν χώρα ενώ η Μπελίνο συμμετείχε σε επίδειξη μόδας το καλοκαίρι του 1975 και ένας φίλος της κανόνισε να συναντήσει τον αρχηγό των Aerosmith σε ένα κοντινό ξενοδοχείο.

