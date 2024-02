Πολιτική

Βορίδης: οι αγρότες, οι μεταρρυθμίσεις και η “στρατηγική ήττα” του ΣΥΡΙΖΑ (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Όλα όσα είπε ο Υπουργός Επικρατείας, Μάκης Βορίδης, στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα".

-

Καλεσμένος στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" του ΑΝΤ1, βρέθηκε ο Υπουργός Επικρατείας, Μάκης Βορίδης.

Ο Υπουργός, μίλησε μεταξύ άλλων, για τις κινητοποιήσεις των αγροτών αλλά σχολίασε και τις εξελίξες στον ΣΥΡΙΖΑ, μετά το... επεισοδιακό Συνέδριο.

Οπως ανέφερε αρχικά σχετικά με τις κινητοποιήσεις των αγροτών, “στα ζητήματα των αγροτών έχουμε τοποθετηθεί. Καταλαβαίνω το “θέλω κάτι περισσότερο” και της διαπραγμάτευσης της κοινής αγροτικής πολιτικής. Για το θέμα του πετρελαίου θα νομοθετήσουμε μέσα στην εβδομάδα το ζήτημα επιστροφής φόρου.

Στις προθέσεις του πρωθυπουργού ένας δικαιότερος τρόπος για το φόρο στο αγροτικό πετρέλαιο”.

Ο Υπουργός αναφέρθηκε και στην συνάντηση που θα πραγματοποιήσει ο Πρωθυπουργός στις 11 Μαρτίου με τους αγρότες της Θεσσαλίας και στη συνέχεια μίλησε για το ζήτημα που παραθέτουν και οι αγρότες με την αισχροκέρδεια.



Όσον αφορά το Συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και τις τελευταίες δημοσκοπήσεις ανέφερε: “Οτι έχουμε καθημερινά την αγωνία των προβλημάτων και καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει ένα πρόσθετο βάρος εγρήγορσης εξαιτίας της δημοσκοπικής τουλάχιστον διαφοράς, αυτό μας δημιουργεί μεγάλη πίεση. Σε μια χρονική στιγμή που εμείς έχουμε φορτώσει όλες τις μεταρρυθμίσεις, παραταύτα, οι δημοσκοπήσεις αποτυπώνουν την εμπιστοσύνη των πολιτών στην κυβέρνηση, αλλά και την αδυναμία της αντιπολίτευσης.

“Αυτά είναι οι συνέπειες της στρατηγικής ήττας του Ιουνίου, που δεν κατάφερε να βγει” είπε σχετικά με το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ. Όλο αυτό το χαοτικό πράγμα είναι η αγωνία γιατί βλέπουν ότι δεν υπάρχει ανταπόκριση των πολιτών στην πρότασή τους.

“Το ΠΑΣΟΚ, υιοθετώντας μια συγκεκριμένη ρητορική, προσπαθεί να κάνει μία “ανταλλαγή ατζέντας” με τον ΣΥΡΙΖΑ”, είπε ακόμη.

Σχετικά με περιστατικό σε εκκλησία της Ηλιούπολης, στην οποία υπήρξαν επευφημίες για τον βουλευτή Γιάννη Καλλιάνο που καταψήφισε το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια είπε: “Δεν πάω στην εκκλησία για να με χειροκροτούν… Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις επιβεβαιώνω την αποδοχή των νομοσχεδίων από την κοινωνία”

“Η δεξιά η σοβαρή βρίσκεται στη Νέα Δημοκρατία” ειπε ακόμη ο Μάκης Βορίδης, σχετικά με τις “απειλές” από δεξιότερα κόμματα.

Ειδήσεις σήμερα:

Κακοκαιρία - Δευτέρα: Ισχυρές καταιγίδες, χιόνια και πτώση θερμοκρασίας

Παγκράτι: Κολόνα έπεσε από πρόσκρουση οχήματος (εικόνες)

Κώστας Βουτσάς: O αιώνιος “τέντι μπόι” του ελληνικού κινηματογράφου