“The 2Night show” - Δρούτσα: το πρώτο τραγούδι, οι συνεργασίες και η τυχαία εγκυμοσύνη (βίντεο)

Η... εξομολόγηση της στιχουργού στον Γρηγόρη Αρναούτογλου και στην εκπομπή "The 2Night Show".

Καλεσμένη στην εκπομπή “The 2Night show” βρέθηκε το βράδυ της Δευτέρας η Εύη Δρούτσα.

Η στiχουργός, μίλησε στον Γρηγόρη Αρναούτογλου μεταξύ άλλων για τις μεγάλες της επιτυχίες, το πέρασμά της από την υποκριτική, τις συνεργασίες της αλλά και την τυχαία εγκυμοσύνη της.

«Στο σπίτι που έχω τώρα δεν έχω κανέναν δίσκο. Τους έβαλα σε μια αποθήκη, δεν θέλω να τους πάρει κάποιος που δεν θα ξέρει πως θα τους φερθεί. Μπορεί να τους πουλάει στον δρόμο οταν πεθάνω», αποκάλυψε.

«Είμαι καλά, έχω κάνει φίλους. Καλούς φίλους. Παλιά δεν είχα τίποτα. Τώρα είμαι εγώ και ζω για εμένα, είμαι καλά», τόνισε.

Σχετικά με την προσωπική της ζωή αποκάλυψε πως: «Μόνη μου μεγάλωσα το παιδί μου, δεν ήταν εύκολο. Τώρα απελευθερώθηκα. Δεν με φλερτάρουν τώρα, αλλά δεν πολύ βγαίνω».

«Οι άντρες δεν θέλουν γυναίκες με τόση προσωπικότητα. Πότε πότε είμαι γυναίκα, αλλά καμιά φορά είμαι και ο Τσεβάς ο Τέγκουλας», δήλωσε.

«Πάντα ήμουν πληγωμένη στη ζωή μου, μόνο τώρα δεν είμαι. Δεν ήταν εύκολο να το αλλάξω. Γενικά αγαπάω πάρα πολύ τον κόσμο, λέω αλήθεια πάντού. Δεν μπορώ να λέω ψέματα. Αντέχω να ακούω την αλήθεια. Είναι ο καθρέφτης σου», τόνισε.

«Δεν είναι η αιτία που έγραφα τραγουδάρες ότι ήμουν πληγωμένη. “Ο δικός μου ο δρόμος” είναι πραγματικά λόγια, δικά μου. Δεν σκέφτηκα τη δική μου ζωή. Όταν χώρισα με τον άντρα μου είχα γράψει στη Μαντώ, μπήκα μέσα και του είπα “χωρίζουμε, φύγε”. Δεν μετανιώνω ποτέ που χώρισα, ούτε για τις αποφάσεις μετά. Μετάνιωσα για όσα έκανα, δεν έπρεπε να τα έχω κάνει. Η πολλή αγάπη φέρνει την καταστροφή», αποκάλυψε.

Η Εύη Δρούτσα μίλησε και για το πέρασμά της από την υποκριτική.

Όπως εξομολογήθηκε, η εγκυμοσύνη της ήταν τυχαία: «Έμεινα έγκυος τυχαία. Αυτό το τυχαία με τρέλανε. Να πας ένα βράδυ με έναν άνθρωπο, να είσαι έγκυος 4μιση μηνών και να μην τον έχεις καταλάβει ξέρεις τι είναι; Ήμουν 19, γέννησα το παιδί μου, παρα-αφοσιώθηκα και ξαφνικά μου ήρθε ο στίχος, χωρίς να σκέφτομαι ποτέ ότι θέλω να γράψω στίχους», δήλωσε.

Για τον θείο της, Μανώλη Αναγνωστάκη είπε: «Διάβαζα πάρα πολύ. Ζούσαμε με τον θείο μου, Μανώλη Αναγνωστάκη, τον μεγάλο ποιητή. Έγραφε ποιήματα και με έβαζε να του τα διαβάζω. Αυτό με βοήθησε πάρα πολύ και ακόμα με βοηθάει», τόνισε.

«Πάω μια μέρα στον Αναγνωστάκη και του λέω έχω ένα πρόβλημα, του λέω είμαι πολύ ανορθόγραφη. Το και το γράφω με έψιλον, δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Είμαι δυσλεκτική. Προσπάθησα να μάθω ξένες γλώσσες, μέχρι πριν από 5 χρόνια στα Αγγλικά με έδιωξε η δασκάλα».

Όσον αφορά το πρώτο τραγούδι που έγραψε είπε η Εύη Δρουτσα: «Το Τολμώ ήταν το πρώτο μου τραγούδι που έγινε επιτυχία. Ο σύζυγός μου τότε ήταν φίλος με τον Βαρδή. Νευρίασα μια μέρα, γράφω δύο τραγούδια, τα πετάω στη βιβλιοθήκη, τα βλέπει μετά από καιρό ο Αντώνης, τους διαβάζει και έκανε δύο τραγούδια στην Πίτσα Παπαδοπούλου».

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στο πώς έγραψε τραγούδια στη Μαρινέλλα.

«Όλη μου την καριέρα τη χρωστάω στον Μάκη Μάτσα. Μου ζήτησε ένα τραγούδι γιατί θα έβγαινε για πρώτη φορά στο Ρεξ, σε θέατρο. Σε όλα τα τραγούδια κάνω σκηνοθεσία» είπε.

Στη συνέχεια αποκάλυψε ότι «ο Αντώνης Ρέμος μου είχε ζητήσει ένα τραγούδι σαν τον Δρόμο. Του είπα τότε ότι δεν μπορεί γιατί δεν έχει την εμπειρία».

Για την μεγάλη επιτυχία του Πασχάλη Τερζη, τον “Παλιόκαιρο” ανέφερε: «Δεν έβρεχε τη μέρα που το έγραφα. Δεν ξέρω πώς μου έρχονται. Μου λένε θέλω αυτό και κάθομαι και το γράφω. Έχω γράψει και πάρα πολλά πάνω σε μουσική. Ο Μάκης Μάτσας μου το έμαθε. Τον Κορκολή όλο τον έγραψα πάνω στη μουσική».

«Στον Αλκαίο είπα “εσύ θα γίνεις γιατί το θέλω εγώ”. Η δυσκολία στο Τι, Τι ήταν να το ενώσεις με το κουπλέ. Τον έχω πάλι τον Αλκαίο τώρα, γράφουμε», εξήγησε.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στα κομμάτια που έχει γράψει σε Τριαντάφυλλο και Γιάννη Πλούταρχο. «Όλα έχουν την ιστορία που σκέφτομαι. Είμαι πολύ τζόρας», τόνισε.

Η Νατάσα Θεοδωρίδου, η Άντζελα Δημητρίου και το μήνυμα που έστειλε για τα όσα περνάει, ο Σάκης Ρουβάς που θα έπρεπε να τραγουδάει μπαλάντες και το τραγούδι που προοριζόταν για άλλον.

«Η Γαρμπή απέρριψε τον Παλιόκαιρο γιατί δεν της άρεσε. Και τώρα το συζητήσαμε», αποκάλυψε.

«Εγώ την αχαριστία τη θεωρώ αλλιώς από ότι τη θεωρούν οι άλλοι. Για εμένα η αχαριστία δεν έχει να κάνει με τα χρήματα και τα δώρα, αλλά με το να μη με πάρει κάποιος τις γιορτές να δει τι κάνω και να μου ευχηθεί», ξεκαθάρισε.

