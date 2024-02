Παράξενα

Λάρισα: Μυστήριο με εικόνες έξω από καταστήματα (εικόνες)

Εικόνες έξω από τα καταστήματά τους βρήκαν οι καταστηματάρχες στη Λάρισα.

Ανεξήγητο μυστήριο παραμένει ως στιγμής το περιστατικό της περασμένης Παρασκευής, όταν καταστηματάρχες πηγαίνοντας το πρωί να ανοίξουν τα μαγαζιά τους επί των οδών Παπαναστασίου και Παπακυριαζή στη Λάρισα, αντίκρισαν στις εισόδους εικόνες Αγίων.

Τις εικόνες εναπόθεσαν άγνωστοι χωρίς κάποιον προφανή λόγο, μάλιστα οι εικόνες ήταν άλλες μικρές και άλλες μεγαλύτερες, αλλά διαφορετικές μεταξύ τους.

Κάποιοι έμποροι κατέφυγαν στις κάμερες ασφαλείας των καταστημάτων τους, αλλά όπως αναφέρει στο onlarissa.gr ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Λάρισας κ. Χαράλαμπος Παπαδόπουλος, το υλικό δεν έριξε «φως», στο τι ακριβώς έγινε και ποιοι ήταν οι άγνωστοι που προχώρησαν στην εν λόγω πράξη.

Οι καταστηματάρχες κράτησαν τις εικόνες στα μαγαζιά τους και το μυστήριο παραμένει άλυτο…

