Life

“Το Πρωινό” - “Πατήρ Κλεομένης”: Δεν είμαι ο πατέρας του παιδιού της παλαιοχριστιανής (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε στον ΑΝΤ1 ο περιβόητος ρασοφόρος για όσα έχει καταθέσει ο 45χρονος, σχετικά με το εγγόνι που περιμένει από την κόρη του. Τι σημειώνει ο δικηγόρος της οικογένειας.

-

«Δεν έχω καμία σχέση με αυτόν τον άνθρωπο, δεν γνωρίζω ούτε τον ίδιο ούτε την γυναίκα του ούτε τα παιδιά του. Δεν τον έχω συναντήσει, δεν ξέρω την οικογένεια του. Αφού δεν έχω γνωρίσει την οικογένεια του, πώς να ξέρω την 22χρονη κόρη του;», είπε στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Το Πρωινό», ο περιβόητος “πατήρ Κλεομένης”, που σύμφωνα με όσα έχει καταθέσει ο πατέρας της οικογένειας των αυτοαποκαλούμενων ως παλαιοχριστιανών της Κορινθίας είναι ο πατέρας του παιδιού της 22χρονης κόρης της οικογένειας.

Μιλώντας σε απευθείας μετάδοση από χωριό της Μεσσηνίας, ο ρασοφόρος, που σημειωτέον έχει επισημανθεί από την Εκκλησία της Ελλάδος ως απατεώνας και μη φέρων κανονικά το σχήμα, είπε ακόμη «ρωτήστε τον ίδιο ποιος τον έβαλε να με συκοφαντήσει. Ούτε ξέρω τι λαγούμια έχει φτιάξει ούτε τι κάνει στην ζωή του. Δεν θα μπλέξετε, δεν θα με μπερδέψετε. Ποιος σε έβαλε, ρε φίλε, να με μπλέξεις;».

«Εάν δεν ήμουν ιερέας και έκανα αντιποίηση αρχής θα με είχαν συλλάβει. Είμαι κανονικότατος ιερέας, με χειροτονητήριο και μαρτυρίες ανθρώπων και στις δύο χειροτονίες μου το 2006. Είμαι ιερέας της ορθοδόξου εκκλησίας, δεν είμαι ούτε ρασοφόρος ούτε μοναχός όπως με αποκαλείτε», είπε ο “πατήρ Κλεομένης” και στα επίμονα ερωτήματα εάν είναι κανονικός ιερέας, απάντησε «Με αναγνωρίζει ως ιερέα ο Πατέρας, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα».

Συμπλήρωσε ότι «έχω ήδη πάει στην φυλακή και κάποιοι θέλουν πάλι να με στείλουν στην φυλακή. Την βαλίτσα μου την έχω έτοιμη να πάω πάλι στην φυλακή. Έχω περάσει 16 δικαστικές διαδικασίες, αλλά είμαι ελεύθερος. Έχω “γραμμένες” όλες τις Αρχές και τις εξουσίες του κοσμικού κράτους, δεν τις υπολογίζω».





Μιλώντας αμέσως μετά στην ίδια εκπομπή, ο συνήγορος του 45χρονου αυτοαποκαλούμενου ως παλαιοχριστιανού, είπε ότι δέχεται το ρεπορτάζ που αναφέρει ότι πριν 10 ημέρες σε κατάθεση του είπε ότι ο ρασοφόρος είναι ο πατέρας του παιδιού της 22χρονη, όμως επεσήμανε ότι σύμφωνα με όσα έχει πει στον ίδιο, «Ο άνθρωπος που έχει παιδί με την κόρη του, είναι κάποιος από το περιβάλλον του “πατρός Κλεομένη”» και τόνισε ότι θα ζητήσει αντίγραφο όλων των καταθέσεων, ώστε να γνωρίζει επακριβώς τι έχει κατατεθεί στις Αρχές από τον πελάτη του.





Ειδήσεις σήμερα:

Ιερέας inlfuencer “μαγνητίζει” νέους μέσω Tik Tok (βίντεο)

Τροχαίο: Απανθρακώθηκε οδηγός αυτοκινήτου που έπεσε από γέφυρα

Απεργία 28/02: Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ - Ποιοι κλάδοι θα συμμετέχουν