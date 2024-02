Κοινωνία

Παλαιοχριστιανοί: “Ωρίμασαν οι συνθήκες αλλαγής του τρόπου ζωής τους”

Σήμερα πρόκειται να εμφανιστεί ενώπιον των ανακριτικών Αρχών η σύζυγος του 46χρονου. Ο δικηγόρος της μίλησε στον ΑΝΤ1 λίγο πριν.

Στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» μίλησε ο δικηγόρος της συζύγου του 46χρονου παλαιοχριστιανού, η οποία αγνοείται από την ημέρα της σύλληψης του, μαζί με τα παιδιά της.

Η εν λόγω πρόκειται σήμερα να εμφανιστεί ενώπιον των ανακριτικών Αρχών στην Κόρινθο, όμως από την ημέρα της σύλληψης του άνδρα της δεν έχει εμφανιστεί.

«Προφανώς και βρίσκονται όλοι μαζί σε ένα ασφαλές σημείο και με κατάλληλες συνθήκες διαβίωσης», είπε ο Αλέξανδρος Παπαϊωαννίδης, αναφερόμενος στην εγκυμονούσα εντολέα του και τα παιδιά της.

Ερωτηθείς για το αν υπάρχει πρόθεση να αλλάξει τρόπο ζωής η οικογένεια, σχολίασε πως είναι «δεδομένο ότι θα αλλάξουν τρόπο ζωής».

Όσο για το αν η ίδια δέχεται να κάνει τεστ DNA για την πατρότητα του παιδιού που εγκυμονεί, ο δικηγόρος είπε πως δεν έχει γίνει συζήτηση για το ζήτημα.

«Ήταν δική τους επιλογή ο τρόπος ζωής τους, όμως πρέπει να προσαρμοστούν και νομίζω πως ωρίμασαν οι συνθήκες», συμπλήρωσε για το ζήτημα της αλλαγής τρόπου ζωής της οικογένειας.

Τέλος, στο ερώτημα του αν βρίσκεται μαζί με τη μητέρα και η εγκυμονούσα θετή της κόρη, εκτίμησε πως είναι μαζί.

