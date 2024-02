Πολιτική

Κασσελάκης: τα πρόσωπα του Think tank Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (βίντεο)

Με ένα βίντεο στα social media παρουσίασε τα πρόσπα του Think tank ανθρωπίνων δικαιωμάτων ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Στέφανος Κασσελάκης.

Το Think tank Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων παρουσίασε ο Στέφανος Κασσελάκης με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στη σχετική ανάρτηση μιλά για τους «επιστήμονες οι οποίοι θα με συμβουλεύουν για να χτίσουμε μαζί μια κοινωνία ισότητας, συμπερίληψης και αλληλεγγύης». «Δεν έχουμε γεννηθεί ίδιοι - Μπορούμε να γίνουμε ίσοι. Με αυτούς τους διακεκριμένους ανθρώπους θα φτιάξουμε ένα σύγχρονο, κυβερνητικό πρόγραμμα - ασπίδα για όλες τις ευάλωτες ομάδες της κοινωνίας μας. Γιατί ΣΥΡΙΖΑ σημαίνει δικαιώματα», αναφέρει.

Ειδικότερα, τα πρόσωπα που παρουσίασε με βίντεο ο κ. Κασσελάκης μαζί με τη Διάνα Βουτυράκου, τα οποία αποτελούν το Think tank Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων είναι τα εξής:

«Ειρήνη Λεριού:

Είναι η Επιστημονική υπεύθυνη, με εξειδίκευση σε έρευνες για την παιδική φτώχεια, του Εθνικού Παρατηρητηρίου Παιδικής Ευημερίας στην Ελλάδα, του Οργανισμού "Το Χαμόγελο του Παιδιού".

Μέλος της Διεθνούς Κοινότητας Ποιότητας της ζωής ISQOLS, της Διεθνούς Κοινότητας Δεικτών για Παιδιά "ISCI" και της Διεθνούς Κοινοπραξίας Δεικτών της Kοινωνίας CIC.

Παναγιώτης Πεντάρης:

Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Κοινωνικών, Θεραπευτικών και Κοινοτικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Goldsmiths στο Λονδίνο. Έχει διατελέσει Επίκουρος Καθηγητής στα πανεπιστήμια του Greenwich και του Bath, ενώ έχει επιστημονική συνεργασία με το Faiths & Civil Society Unit του Goldsmiths. Συμμετέχει ενεργά σε ερευνητικά δίκτυα και έργα.

Ιφιγένεια Μουμτζή:

Απόφοιτη της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Λονδίνου. Ερευνήτρια της διαδικτυακής κακοποίησης. Έχει συμμετάσχει σε πάνω από 10 διασκέψεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε συμβούλια σε όλη την Ευρώπη.

Κωνσταντίνος Αργυρόπουλος, Ψυχίατρος, Διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών. Διδάσκει στην Ιατρική Σχολή Θεσσαλίας και είναι μέλος της Πανελλήνιας Εταιρείας Γνωστικής Αναλυτικής Ψυχοθεραπείας. Έχει λάβει διακρίσεις σε επιστημονικά συνέδρια και είναι εκπρόσωπος της Ελλάδας στο International Psychoanalytic Studies Organization.

Δημήτρης Ζιούβας:

Επίκουρος Καθηγητής Ποινικού Δικαίου στο Πάντειο Πανεπιστήμιο. Έχει διδακτορικό από το Πανεπιστήμιο της Κολωνίας και μεταπτυχιακό τίτλο στο ποινικό δίκαιο από το Πανεπιστήμιο του Φράιμπουργκ. Είναι μέλος του Εργαστηρίου "Κέντρο Ποινικών Επιστημών" του Παντείου Πανεπιστημίου.

Αντώνιος Μπασούκος

Κατέχει διδακτορικό στη Φιλοσοφία και ανθρωπολογία από το Πανεπιστήμιο του Έξετερ, του Ηνωμένου Βασιλείου, με εμπειρία διδασκαλίας σε μαθήματα όπως Οικονομία της Πολιτικής και προκλήσεις της Παγκόσμιας Πολιτικής.

Είναι επιστημονικός συνεργάτης στο τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Φιλοσοφίας και Ανθρωπολογίας, στο Πανεπιστήμιο του Έξετερ».

Think tank Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων!



Σας παρουσιάζω τους επιστήμονες οι οποίοι θα με συμβουλεύουν για να χτίσουμε μαζί μια κοινωνία ισότητας, συμπερίληψης και αλληλεγγύης.



Δεν έχουμε γεννηθεί ίδιοι - Μπορούμε να γίνουμε ίσοι. Με αυτούς τους διακεκριμένους ανθρώπους θα φτιάξουμε…





