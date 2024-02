Οικονομία

Ταξί: Αυτοκινητοπομπή έξω από το Υπουργείο Μεταφορών (εικόνες)

Αντιπροσωπεία των οδηγών ταξί συζήτησε με την Υφυπουργό Υποδομών. Ποια είναι τα αιτήματά τους

Έξω από το Υπουργείο Μεταφορών στη Λεωφόρο Μεσογείων βρίσκονται τα ταξί τα οποία πραγματοποιούν πορεία διαμαρτυρίας ενώ αυτή την ώρα αντιπροσωπεία τους συζητά με την Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών, αρμόδια για τον τομέα των Μεταφορών Χριστίνα Αλεξοπούλου.

Η πορεία ξεκίνησε λίγο μετά τις 11 και τέταρτο από τη λεωφόρο Αθηνών προς το Υπουργείο Μεταφορών στη λεωφόρο Μεσογείων. Περίπου 200 ταξί πήραν μέρος στην πορεία.

Στο κέντρο της Αθήνας επικρατεί κυκλοφοριακό κομφούζιο, σχηματίζοντας ουρές αυτοκινήτων στους δρόμους.

Μεταξύ άλλων το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ) ζητά να είναι η μόνιμη παραμονή του συντελεστή ΦΠΑ στις υπηρεσίες ταξί στο 13%, η άρση της υποχρεωτικότητας ταξινόμησης νέων αυτοκινήτων ταξί μόνο μηδενικών ρύπων από το 2026 και η ελεύθερη διέλευση στις λεωφορειολωρίδες για τα έμφορτα ταξί.

Η Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, αρμόδια για τις Μεταφορές, άκουσε τα αιτήματα, η αντιπροσωπεία δεν ικανοποιήθηκε με όσα ειπώθηκαν, και προχώρησε σε κατάληψη του γραφείου της.



Οι οδηγοί, μετά την άκαρπη συνάντηση, αποχώρησαν.

