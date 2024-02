Οικονομία

Κασσελάκης: Επαναφορά 13ου και 14ου μισθού στο Δημόσιο

Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, συναντήθηκε με την Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ, ενόψει της πανελλαδικής απεργίας της Τετάρτης.

Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία, Στέφανος Κασσελάκης, συναντήθηκε την Τρίτη, 27 Φεβρουαρίου 2024, στα γραφεία του κόμματος, με την Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ, ενόψει της πανελλαδικής απεργίας της Τετάρτης. Στη συνάντηση συμμετείχαν ο τομεάρχης Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Γιώργος Γαβρήλος, η τομεάρχης Εσωτερικών Γιώτα Πούλου, το μέλος της Πολιτικής Γραμματείας, Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου και η Εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος, Δώρα Αυγέρη.

Ο Π?ρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, απευθυνόμενος στους εκπροσώπους των εργαζομένων, δήλωσε:

Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε, που είστε εδώ. Στηρίζουμε αμέριστα την αυριανή γενική απεργία, στηρίζουμε και τα πάρα πολλά δίκαια αιτήματα τα οποία έχετε.

Πρώτα απ’ όλα αύριο είναι και μια σημαντική μέρα για τη ψυχή της χώρας μας, μετά το έγκλημα των Τεμπών πριν από ένα χρόνο. Πρέπει όλος ο κόσμος ο οποίος αισθάνεται απογοητευμένος από την έλλειψη κράτους δικαίου και δικαιοσύνης στη χώρα μας να σταθεί δίπλα σε αυτές τις οικογένειες, καθώς και να υπάρξει απονομή δικαιοσύνης, και με πολιτική ευθύνη, το συντομότερο δυνατό.

Όσον αφορά στα ζητήματα της ΑΔΕΔΥ, όλοι γνωρίζουμε ότι ο κόσμος της εργασίας ταλανίζεται από μια τεράστια ακρίβεια μετά από χρόνια πληθωρισμού, μετά από χρόνια χωρίς αυξήσεις μισθολογικές. Υπάρχουν πολλά μέτρα που πρέπει να πάρει η κυβέρνηση για την ακρίβεια αρχίζοντας από το ρεύμα και τα καρτέλ στα τρόφιμα. Πρακτικά εμείς στηρίζουμε την οριζόντια αύξηση των μισθών στο Δημόσιο κατά 10% και την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, όπως είναι και στον ιδιωτικό τομέα. Είμαστε στη διάθεσή σας για να προωθήσουμε τα ζητήματά σας κοινοβουλευτικά όπως μπορούμε. Θεωρούμε ότι είναι από δίκαια έως αυτονόητα αυτά που ζητάτε. Πρέπει να υπάρχει σωστή λειτουργία του ΣΕΠΕ, ώστε να υπάρχει έλεγχος στην εργασία, λιγότερα ατυχήματα και αύξηση των επιδομάτων των Βαρέων και Ανθυγιεινών και συμπερίληψη παραπάνω κατηγοριών σε αυτά. Πρέπει επιτέλους να στελεχώσουμε το Δημόσιο, δεν είναι δυνατόν να είναι υποστελεχωμένο το Δημόσιο και ο Έλληνας φορολογούμενος, πρώτα απ’ όλα, να μην έχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας. Δεύτερον, όπου υπάρχει ζημία λόγω της υποστελέχωσης, να πληρώνει τα σπασμένα.

Άρα, λοιπόν, είναι σημαντικό για τη δημοσιονομική κατάσταση της χώρας να στελεχώσουμε το Δημόσιο σωστά και αποδοτικά και συγχρόνως να μπορεί να υπάρχει ένα καθεστώς αξιοπρέπειας, με εργασιακά δικαιώματα, έτσι ώστε να μπορεί το Δημόσιο να είναι ανταγωνιστικό. Είναι λειτούργημα το να προσφέρεις στο έθνος σου. Η εργασία για το κράτος πρέπει να γίνεται με όρους που να είναι δίκαιοι γι’ αυτό τον κόσμο, για την τεχνογνωσία που φέρνει και για την απόδοσή του στον Έλληνα πολίτη.

Ο Πρόεδρος της ΑΔΕΔΥ, Δημήτρης Μπράτης, δήλωσε:

Η σημερινή συνάντηση είναι και μία ευκαιρία για μας να προβάλλουμε στον κόσμο, γιατί δυστυχώς τα ΜΜΕ στην πατρίδα μας όχι μόνο δεν προβάλλουν τα αιτήματα των εργαζομένων ούτε καν τους εκπροσώπους τους, αλλά ούτε καν μας δίνεται η δυνατότητα απέναντι στην κυβερνητική προπαγάνδα να αντιτάξουμε τα επιχειρήματά μας. Στην εισαγωγική σας δήλωση περιλάβατε όλα αυτά που είναι στο διεκδικητικό πλαίσιο της αυριανής μας απεργίας.

Αύριο συμπληρώνεται ένας χρόνος από το έγκλημα, όπως το ονομάζουμε εμείς, των Τεμπών. Πέρυσι η ΑΔΕΔΥ πήρε την πρωτοβουλία και έκανε μια απεργιακή κινητοποίηση όπου εκατοντάδες χιλιάδες κόσμου βγήκε στο δρόμο και δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν έχουν αποδοθεί οι ευθύνες. Αυτός είναι ο πρώτος στόχος.

Ο δεύτερος στόχος είναι αυτό που ονομάζουμε γενικότερα ιδιωτικοποιήσεις, όπου η σημερινή κυβέρνηση θεωρεί ότι είναι το άπαν όταν σε όλον τον κόσμο υπάρχει η αποϊδιωτικοποίηση. Τα “φιλέτα” του Δημοσίου δυστυχώς πηγαίνουν στον ιδιωτικό τομέα και όταν δεν είναι επικερδή ο ιδιωτικός τομέας τα παρατάει στον δημόσιο τομέα. Ταυτόχρονα μας δίνεται η ευκαιρία και στη σημερινή συνάντηση να πούμε ότι το επικοινωνιακό αφήγημα της κυβέρνησης, ότι δίνει αυξήσεις στο Δημόσιο για πρώτη φορά μετά από 14 χρόνια, είναι ένα ψέμα. Ο κ. Χατζηδάκης, ο υπουργός Οικονομίας, λέει ψέματα. Οι αυξήσεις στο Δημόσιο είναι της τάξης των 38 έως 40 ευρώ το μήνα, γελοίες δηλαδή, κοροϊδία. Ο ίδιος μιλά για 1425 ευρώ καθαρά το χρόνο κι αυτό είναι ένα μεγάλο ψέμα.

