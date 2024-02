Οικονομία

Αγρότες μπήκαν με τρακτέρ σε Πάτρα και Καλαμάτα (βίντεο)

Οι εκπρόσωποι των μπλόκων αποφάσισαν αποχώρηση από τον Τελωνειακό Σταθμό των Ευζώνων και συνέχιση των κινητοποιήσεων τους με άλλες μορφές διαμαρτυρίας..

Προς αποκλιμάκωση φαίνεται να βαίνει η αγροτική κινητοποίηση που βρισκόταν σε εξέλιξη τις τελευταίες ημέρες και περιελάμβανε αποκλεισμό στο Τελωνείο και τον Μεθοριακό Σταθμό των Ευζώνων Κιλκίς.

Σύμφωνα με την απόφαση των 16 εκπροσώπων των μπλόκων τα οποία παραβρεθήκαν στο συλλαλητήριο των Ευζώνων για συντονισμένη αποχώρηση από τα μπλόκα, ξεκίνησε την Τετάρτη η αναχώρηση τους από τον Μεθοριακό Σταθμό Ευζώνων.

Όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΑΝΤ1 στη Βόρεια Ελλάδα Βαγγέλης Κοκολάκος, οι αγρότες μετέβησαν στο Πολύκαστρο Κιλκίς, όπου και πραγματοποίησαν πορεία.

Μπήκαν στην Πάτρα με τα τρακτέρ

Στην Πάτρα πάντως, οι αγρότες της Αχαΐας έδωσαν το “παρών” με τα τρακτέρ και τα αγροτικά τους οχήματα, στις κινητοποιήσεις της Τετάρτης.

Συγκεκριμένα οι αγρότες των περιοχών του Ερυμάνθου και της Ωλενίας, ξεκίνησαν περίπου στις 10.30 το πρωί από το μπλόκο του Κουρλαμπά και μετέβησαν στην Πάτρα.

Μπήκαν στην πόλη με τα τρακτέρ τους όπως είχαν προγραμματίσει, και στη συνέχεια, έλαβαν μέρος στη πορεία που έχει προγραμματιστεί από συλλόγους εργαζομένων και φοιτητών.

Η απεργιακή συγκέντρωση εργαζομένων, φοιτητών και φορέων είχε ήδη ξεκινήσει από τις 10.00 στο Εργατικό κέντρο της Πάτρας.

Και στην Καλαμάτα

Αντίστοιχα και στην Καλαμάτα, μετά τη συγκέντρωση διαμαρτυρίας η οποία πραγματοποιήθηκε έξω από το παλιό δημαρχείο της πόλης, και στην οποία συμμετείχαν μεταξύ άλλων φοιτητές, εργαζόμενοι, μέλη σωματείων και αγρότες, πραγματοποιήθηκε πορεία προς το κτήριο της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Εκεί οι αγρότες με τα τρακτέρ τους απέκλεισαν το κτήριο, ενώ υπήρξε συνάντηση με τον Αντιπεριφερειάρχη Μεσσηνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, Στάθη Αναστασόπουλο.

