Βόλος - ΟΦΗ: Άλμα παραμονής για τους Θεσσαλούς

Οι Βολιώτες επικράτησαν των Κρητικών και πήραν τρεις πολύτιμους βαθμούς ενόψει της μάχης για την παραμονή.

Ο Βόλος πέτυχε τρία γκολ για πρώτη φορά φέτος στο γήπεδό του, οπότε θα ήταν πολύ δύσκολο να μη νικήσει. «Θύμα» των Θεσσαλών υπήρξε ο ΟΦΗ, τον οποίο η ομάδα του Χρήστου Κόντη νίκησε με 3-1 στο πλαίσιο της 25ης αγωνιστικής και πήρε τρεις πολύτιμους βαθμούς και ανάσες «ζωής» ενόψει της απαιτητικής συνέχειας.

Το συγκρότημα της Μαγνησίας διέκοψε το αρνητικό σερί των δέκα αγώνων χωρίς νίκη, καθώς είχε πανηγυρίσει το τελευταίο «τρίποντο» στην πρεμιέρα του β’ γύρου νικώντας με 2-1 τη Λαμία εκτός έδρας, πριν καταγράψει ύστερα τρεις ισοπαλίες κι επτά ήττες.

Το σκορ στο Πανθεσσαλικό στάδιο άνοιξε νωρίς και ήταν οι φιλοξενούμενοι που πήραν κεφάλι στο σκορ στο 13ο λεπτό, όταν σε γύρισμα του Μπακού ο Μύγας απομάκρυνε με την μπάλα να καταλήγει στον Νέιρα κι εκείνος πάτησε για τον Λάρσον, που έγραψε το 0-1 με ωραίο, τεχνικό αριστερό σουτ.

Ο ΟΦΗ πήρε προβάδισμα στην πρώτη τελική του αλλά δεν κατάφερε να το διατηρήσει ως το τέλος του ημιχρόνου, καθώς οι Θεσσαλοί έφτασαν στην ισοφάριση στο 31ο λεπτό: οι παίκτες του Κόντη έπαιξαν με πάσα το κόρνερ που είχαν κερδίσει, ο Ντε Καμπς σούταρε, η μπάλα χτύπησε στο σώμα του Βούρου κι έτσι νικήθηκε ο Μπάουμαν.

Στις αρχές του δεύτερου μέρους οι Κρήτες είχαν στο 53΄ χαμένη ευκαιρία με τη μόλις άστοχη κεφαλιά του Μεγιάδο, για να απαντήσουν με γκολ οι γηπεδούχοι με τη συμπλήρωση μιας ώρας αγώνα: στο 60ό λεπτό ο εξαιρετικός εκτελεστής στις στημένες μπάλες, Ασεχνούν, χτύπησε το φάουλ από δεξιά και ο καλά τοποθετημένος Σιέλης υπέγραψε με κεφαλιά την ανατροπή για την ομάδα του, γράφοντας το 2-1.

Δέκα λεπτά αργότερα (70΄) ο Βόλος έφτασε στο 3-1 με ωραία προσπάθεια του Μπερτόλιο που απέφυγε τον Βούρο και νίκησε τον Μπάουμαν για να θέσει στέρεες βάσεις νίκης για την ομάδα του, που κράτησε το σκορ και τους βαθμούς χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία.

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Κωνσταντίνος Ανδριανός

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Τρουγιέ - Γκλάζερ, Νέιρα, Φελίπε Λουίζ, Ισέκα, Γκαγιέγκος

ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ

ΒΟΛΟΣ (Χρήστος Κόντης): Κόβακς, Άλχο, Ασλανίδης, Σιέλης, Μύγας, Ντε Καμπς (65΄ Λούνα), Τσοκάνης, Τρουιγιέ (46΄ Μπερτόλιο), Κόμπα (90΄+4 Ολιβέρα), Ασεχνούν (82΄ Μωραΐτης), Γκαρσία.

ΟΦΗ (Τραϊανός Δέλλας): Μπάουμαν, Λάρσον, Λουκάο, Βούρος, Αμπάντα, Μεγιάδο (73΄ Αποστολάκης), Γκλάζερ (67΄ Γκαγιέγος), Μπακού, Νέιρα (41΄ Χιμένεθ), Ριέρα (67΄ Μοσκέρα), Φελίπε Λουίζ (73΄ Ισέκα).

