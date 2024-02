Τεχνολογία - Επιστήμη

Τέμπη - Τέλλογλου: Νέα πραγματογνωμοσύνη για τα αίτια της έκρηξης (βίντεο)

Η νέα εντολή του εφέτη ειδικού ανακριτή, όπως αποκάλυψε ο Τάσος Τέλλογλου, αφορά τις χημικές ουσίες που βρέθηκαν στο σημείο της σύγκρουσης των συρμών.

Σε νέο πραγματογνώμονα στρέφεται ο ειδικός εφέτης ανακριτής Λάρισας, προκειμένου να χυθεί άπλετο φως στο τι προκάλεσε την έκρηξη κατά τη σύγκρουση των δύο αμαξοστοιχιών στην τραγωδία των Τεμπών.

Όπως είχε αποκαλύψει ο ΑΝΤΕΝΝΑ ο εφέτης ειδικός ανακριτής, Σωτήρης Μπακαϊμης, είχε γράψει δύο φορές στη Siemens που κατασκευάζει τις ηλεκτράμαξες, ζητώντας της να επιβεβαιώσει ότι τα λάδια σιλικόνης που χρησιμοποιούνται για την ψύξη των μετασχηματιστών των δύο ηλεκτρομηχανών προκάλεσαν την φωτιά στον Ευαγγελισμό, μετά την σύγκρουση των τραίνων πριν από ένα χρόνο. Η γερμανική εταιρεία δεν επιβεβαίωσε ούτε διέψευσε το εύρημα αυτό της πρώτης πραγματογνωμοσύνης.

Από την άλλη πλευρά, οι συγγενείς των θυμάτων υπεδείκνυαν ευρήματα ιχνών ξυλολίου σε 7 θέσεις γύρω από τους δύο συρμούς, όπως είχαν εντοπισθεί από την χημική υπηρεσία Λάρισα, πριν από 11 μήνες.

Οι συγγενείς θεωρούσαν ότι η εκδοχή αυτή, που την συνδέουν με παράνομο φορτίο της εμπορικής αμαξοστοιχίας, μπορεί να σχετίζεται με την φωτιά και καλούν σε εντατικότερη έρευνα ως προς την εκδοχή αυτή.

Τώρα, όπως αποκάλυψε ο Τάσος Τέλλογλου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ!, ο ειδικός εφέτης ανακριτής Λάρισας, ο κ. Μπακαΐμης έχει ορίσει χημικό-μηχανικό για να προχωρήσει σε αυτή την πραγματογνωμοσύνη.

Είναι αμφίβολο αν υπάρχει ακόμα η πρώτη ύλη που είχε βρεθεί πριν από 11 μήνες, υπάρχουν όμως τα δείγματα της χημικής υπηρεσίας και προφανώς η πραγματογνωμοσύνη θα συνταχθεί επ’ αυτών.

